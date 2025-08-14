Examen de admisión UDG: ¿Cuál es el COSTO de los cursos?

Se ha dado a conocer los cursos de preparación para el examen de ingreso a licenciaturas para el calendario 2026-APor medio de la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE) y la Coordinación General de Servicios a Universitarios se compartieron las fechas de los cursos para el examen de admisión del próximo calendario 2026-A, tanto en la modalidad presencial y virtual. Se informó que las inscripciones se pueden realizar a través de la plataforma digital cursosudg.mx.Los pasos para completar el registro son los siguientes:De acuerdo a la pagina oficial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el costo de recuperación de los cursos es de tres mil pesos, con material incluido y el costo de recuperación para el curso optativo de inglés es de 800 pesos.Para consultar las fechas de inicio de las distintas modalidades o resolver cualquier duda relacionada con los cursos, la CSE ofrece atención a través del WhatsApp 33-1046-6957 y del correo electrónico cursosudg@hotmail.com Las sedes para los cursos presenciales se darán a conocer en las redes sociales de cursoudg y en su página web cursosudg.mx.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS