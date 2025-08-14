Examen de admisión UDG: ¿Cuál es el COSTO de los cursos?

Se ha dado a conocer los cursos de preparación para el examen de ingreso a licenciaturas para el calendario 2026-A

Por medio de la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE) y la Coordinación General de Servicios a Universitarios se compartieron las fechas de los cursos para el examen de admisión del próximo calendario 2026-A, tanto en la modalidad presencial y virtual.

¿Cómo inscribirse a los cursos de preparación para el examen de admisión de la UdeG?

Se informó que las inscripciones se pueden realizar a través de la plataforma digital cursosudg.mx.

Los pasos para completar el registro son los siguientes:

Descargar la ficha de inscripción desde la plataforma cursosudg.mx.

Acudir a las oficinas de la CSE para entregar la ficha de inscripción del curso de admisión 2026-A de la UdeG, ubicadas en Pedro Moreno 1029, colonia Centro, Guadalajara, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Es importante señalar que las sedes disponibles para los cursos presenciales se publicarán en las redes sociales de cursosudg y en su sitio web cursosudg.mx.

¿Cuál es el costo de los cursos para el examen de admisión de la UdeG?

De acuerdo a la pagina oficial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el costo de recuperación de los cursos es de tres mil pesos, con material incluido y el costo de recuperación para el curso optativo de inglés es de 800 pesos.

Para consultar las fechas de inicio de las distintas modalidades o resolver cualquier duda relacionada con los cursos, la CSE ofrece atención a través del WhatsApp 33-1046-6957 y del correo electrónico cursosudg@hotmail.com Las sedes para los cursos presenciales se darán a conocer en las redes sociales de cursoudg y en su página web cursosudg.mx.

Te puede interesar: LlUVIAS en Guadalajara esta noche, 14 de agosto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS