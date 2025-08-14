Examen de admisión UDG: En esta FECHA inician las inscripciones para los cursos

Se anunciaron los cursos de preparación para el examen de admisión de la UdeG del calendario 2026-A.

Si no fuiste admitido en el calendario 2025-B de la UdeG, tienes la opción de volver a presentar el examen en el próximo ciclo escolar.

A través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE) y la Coordinación General de Servicios a Universitarios, se dieron a conocer las fechas de los cursos para el examen de admisión del próximo ciclo, disponibles en modalidades presencial y virtual.

Cabe destacar que, para la inscripción a los cursos de admisión del calendario 2026-A, están próximas a iniciar ; por esta razón, es importante que las y los aspirantes interesados en cursarlos estén al pendiente de la fecha de inicio del registro.

¿Cuándo inician las inscripciones para los cursos del examen de admisión de UdeG?

De acuerdo a la Asesora Académica de los Cursos de Preparación en el área lógico verbal, las inscripciones serán a partir del 18 de agosto.

¿Cómo puedo inscribirme a los cursos del examen de admisión de la UdeG?

Asimismo, se dio a conocer que las inscripciones pueden hacerse mediante la plataforma digital cursosudg.mx .

A continuación te decimos los pasos para hacer el registro:

Descarga la ficha de inscripción por medio de la plataforma digital cursosudg.mx

por medio de la plataforma digital cursosudg.mx Acude a las oficinas de CSE para entregar tu ficha de inscripción para el curso de admisión 2026-A de UdeG, ubicadas en Pedro Moreno 1029, colonia Centro en Guadalajara en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Cabe destacar que las sedes disponibles para los cursos presenciales serán publicadas en las redes sociales de cursosudg y en su página web cursosudg.mx.

