En el Estado de México ya afinan los últimos preparativos para liberar el pago correspondiente a agosto 2025 del programa Mujeres con Bienestar Edomex, que otorga un apoyo económico de dos mil 500 a mujeres de entre 18 y 63 años, junto con beneficios adicionales en salud y transporte. De acuerdo con la información disponible, esta semana le toca el pago para el Grupo 1, que corresponde a quienes tienen la CURP con inicial de la A a la D, aunque las autoridades no han confirmado el día exacto, se estima que el dinero llegue a más tardar el viernes por la mañana.La entrega se organiza en cinco grupos:Para confirmar si el pago de agosto ya fue depositado, se puede: