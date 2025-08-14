En el Estado de México ya afinan los últimos preparativos para liberar el pago correspondiente a agosto 2025 del programa Mujeres con Bienestar Edomex , que otorga un apoyo económico de dos mil 500 a mujeres de entre 18 y 63 años , junto con beneficios adicionales en salud y transporte.

De acuerdo con la información disponible, esta semana le toca el pago para el Grupo 1 , que corresponde a quienes tienen la CURP con inicial de la A a la D, aunque las autoridades no han confirmado el día exacto, se estima que el dinero llegue a más tardar el viernes por la mañana.

La entrega se organiza en cinco grupos:

Grupo 1: A a D

Grupo 2: E a H

Grupo 3: I a M

Grupo 4: N a R

Grupo 5: S a Z

Para confirmar si el pago de agosto ya fue depositado, se puede:

Entrar a la web oficial cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña.

Usar la app Mujeres con Bienestar (disponible en Android).

Enviar la palabra “Saldo” vía WhatsApp al 525593372498.

Consultar en cajeros automáticos de cualquier banco (considerando posibles comisiones).

