Jueves, 14 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Mujeres con Bienestar Edomex

¿Cómo confirmar el pago de agosto de la Pensión Mujeres con Bienestar Edomex?

Además del apoyo económico, les otorgan beneficios adicionales en salud y transporte

Por: Elsy Angélica Elizondo

Recuerda que los sitios oficiales del Gobierno del Estado de México tienen terminación .gob.mx. ESPECIAL

Recuerda que los sitios oficiales del Gobierno del Estado de México tienen terminación .gob.mx. ESPECIAL

En el Estado de México ya afinan los últimos preparativos para liberar el pago correspondiente a agosto 2025 del programa Mujeres con Bienestar Edomex, que otorga un apoyo económico de dos mil 500 a mujeres de entre 18 y 63 años, junto con beneficios adicionales en salud y transporte. 

LEE: ¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar de septiembre? Calendario (TENTATIVO)

De acuerdo con la información disponible, esta semana le toca el pago para el Grupo 1, que corresponde a quienes tienen la CURP con inicial de la A a la D, aunque las autoridades no han confirmado el día exacto, se estima que el dinero llegue a más tardar el viernes por la mañana.

La entrega se organiza en cinco grupos:

  • Grupo 1: A a D
  • Grupo 2: E a H
  • Grupo 3: I a M
  • Grupo 4: N a R
  • Grupo 5: S a Z

Para confirmar si el pago de agosto ya fue depositado, se puede:

  • Entrar a la web oficial cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña.
  • Usar la app Mujeres con Bienestar (disponible en Android).
  • Enviar la palabra “Saldo” vía WhatsApp al 525593372498.
  • Consultar en cajeros automáticos de cualquier banco (considerando posibles comisiones). 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones