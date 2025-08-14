Reportan retraso en abasto de gasolina en Chiapas, Nuevo León y CDMX

Los gasolineros esperan que el gobierno federal ponga manos en el asunto y se resuelva a la brevedad la problemática de la escasez de unidades de transporte que está generando desabasto a los clientes finales, ya en al menos dos estados del país.

“Esperamos una pronta normalización en las operaciones de suministro, pues la existencia de producto en las estaciones de servicio es el mejor elemento al alcance del consumidor para disuadirlo del alarmismo digital", apuntó la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo), dijo.

La problemática reconocida al menos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina de este jueves, es que en Chiapas hay un problema que se está resolviendo.

"Se va a resolver. No es que no haya; sí está llegando combustible, pero sí hay un problema ahí con los contratos de los piperos, pero se va a resolver, está ya por resolverse. Esencialmente, Chiapas. Pero se va a resolver; ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex, todos", apuntó la primer mandataria.

Pero en redes sociales ya destacan las quejas de usuarios en Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.

La Onexpo, que agrupa a los empresarios gasolineros, apuntó que desde el martes algunas estaciones han reportado retrasos en el suministro de gasolinas de 87 y 91 octanos por transporte insuficiente.

La organización explicó que si bien no se considera desabasto porque hay producto en Terminales de Abastecimiento y Reparto, según reporta Pemex, hasta ahora se reportan casos de retraso en el transporte (auto tanques-pipas), es decir de logística y entrega a algunas estaciones en diversos puntos y esto principalmente por escasez de unidades.

El número de estaciones que han reportado algunos retrasos en el suministro esta semana era ayer de 42 en Nuevo León y en Chiapas eran 27.

"Pemex los está atendiendo surtiendo producto y evitando (hasta hoy) que las afectadas acumulen retrasos", apuntó Onexpo.

Añadió que el caso de Chiapas tiene la particularidad de que está de por medio un paro de piperos.

