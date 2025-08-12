Condusef revela cómo gastar menos en útiles escolares para el regreso a clases

Con la cercanía del arranque del ciclo escolar 2025-2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha compartido una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a las familias mexicanas a organizar mejor sus gastos escolares y evitar compras innecesarias.

Frente al alza continua en los precios de artículos escolares, Condusef invita a madres, padres y tutores a elaborar una lista precisa con los materiales estrictamente necesarios. Esto evitará las compras impulsivas y su derroche.

Una de las claves para ahorrar en esta temporada es tomarse el tiempo para comparar precios en diferentes establecimientos, tanto físicos como en línea. Muchas tiendas lanzan promociones y descuentos especiales en este periodo, por lo que conviene estar muy, muy atentos.

Revisar lo que quedó del ciclo anterior también puede significar un ahorro importante. Mochilas, estuches, reglas, tijeras, lápices y colores que aún estén en buen estado pueden reutilizarse sin problema. Además, invertir en útiles de calidad, aunque al principio representen un gasto mayor, puede evitar reemplazos constantes.

Condusef también recomienda establecer un presupuesto escolar familiar. Definir un límite de gasto desde el principio permite sortear deudas innecesarias. En caso de recurrir a tarjetas de crédito, debe hacerse con responsabilidad, considerando los intereses y fechas de pago para no comprometer la economía familiar.

Respecto a los uniformes escolares, se sugiere considerar alternativas como la compra de ropa usada en buen estado o el intercambio de prendas entre familias. Además, y para apoyar a las familias mexicanas, la Condusef ofrece en su sitio web varias herramientas digitales, incluyendo calculadoras de presupuesto y listas de útiles escolares por nivel educativo, que facilitan la organización del gasto.

¿Cuándo inicia el nuevo ciclo escolar de 2025?

El calendario oficial establece que el ciclo escolar 2025-2026 comenzará el 1 de septiembre de 2025 y finalizará el miércoles 15 de julio de 2026; contará con 185 días efectivos en las aulas. Durante lo que resta del año se contemplan algunos de los siguientes días festivos y puentes:

16 de septiembre | Día de la Independencia.

2 de noviembre | Día de Muertos.

20 de noviembre | Aniversario de la Revolución Mexicana.

