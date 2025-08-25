Para aliviar un poco la inversión económica que representa este próximo regreso a clases, a suceder el 11 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR), lanzó de nuevo la Tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares 2025.La Tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares 2025 es un apoyo económico otorgado a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria— como parte del programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, correspondiente al ciclo escolar 2024-2025.Este recurso se entrega a través de un monedero electrónico y está diseñado exclusivamente para la compra de artículos escolares y uniformes. Sin embargo, antes de utilizarla, es necesario realizar un proceso de activación, quédate a descubrirlo.Según el FIDEGAR (Fideicomiso Educación Garantizada), la activación es rápida y obligatoria. Sigue estos pasos:Si no activas la tarjeta, no podrás utilizarla en ningún comercio. Las transacciones serán rechazadas hasta completar este paso.Este apoyo económico solo puede gastarse en establecimientos autorizados que incluyen papelerías como Office Depot, Lumen y Marchand; tiendas de autoservicio como Walmart, Soriana y La Comer; además de tiendas de ropa y calzado como Suburbia, Price Shoes y Flexi, así como farmacias y ópticas.Es muy importante que no olvides que el dinero debe usarse solo durante el ciclo escolar, pues este no es acumulable para el siguiente año y no se puede retirar en efectivo. Puedes consultar tu saldo desde la app “Obtén Más” o llamando a la línea de atención del programa.En caso de tener problemas al activar la tarjeta, se recomienda confirmar que los datos del estudiante coincidan con el padrón escolar de la Secretaría de Educación local o acudir a FIDEGAR para recibir asistencia directa. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO