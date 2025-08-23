De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano en el noroeste; la entrada de aire húmedo de ambos océanos; canales de baja presión; la onda tropical número 24 con probabilidad para desarrollo ciclónico, sobre el sur y occidente; y la onda número 25 que se aproximará al sur de la península de Yucatán: traerán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en regiones del centro y el sur de Sinaloa, el centro y el oeste de Jalisco, el oeste y este de Oaxaca y el oeste y sur de Chiapas. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé hartísima caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 17 grados centígrados, y el viento Oeste alcanzará una velocidad de hasta 26 km/h.

¿A qué hora lloverá este 23 de agosto en Guadalajara?

En la congestionada ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra altísima caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 15 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

03:00 a 04:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 1.4 mm 05:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.3 mm 06:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1.7 mm 07:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 2 mm

Además, por la noche también persistirá la lluvia en Guadalajara:

08:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1.9 mm 09:00 a 10:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 2.3 mm 11:00 a 12:00 AM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.8 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes al sur y en el occidente, junto a chubascos en zonas montañosas. Hay alta posibilidad de lluvia al interior del AMG en horas de la tarde.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

