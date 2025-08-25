Tras más de cuatro décadas liderando redes de narcotráfico internacionales, Ismael "Mayo" Zambada se declaró culpable hoy de dos de los principales cargos que pesaban sobre él en un tribunal federal de Nueva York, lo que supone la caída definitiva del cerebro en la sombra del cártel de Sinaloa.

Zambada, de 75 años y originario de El Álamo, nació y creció en Sinaloa, estado que, junto con Durango y Chihuahua, conforma el llamado Triángulo Dorado, una región de tierras escarpadas y fértiles que, desde hace más de medio siglo, ha sido el epicentro de la producción de amapola y marihuana en México.

"El Mayo", quien siempre se ha considerado "un campesino más" , se consagró como una figura relevante del narcotráfico a nivel mundial, operando desde la clandestinidad de sus múltiples refugios en las sierras del noroeste mexicano. "El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo", declaró en 2010 a la revista Proceso, quien, para muchos investigadores, fue el verdadero líder del Cártel de Sinaloa.

Proveniente de una familia de agricultores y huérfano de padre desde los 12 años, Zambada comenzó a trabajar desde niño en el campo y como lavacoches, en una época -entre los años sesenta y setenta-en que la industria minera comenzaba a decaer en Sinaloa. En 1969 dio el salto al narcotráfico, el negocio que marcaría y definiría el rumbo de su vida durante los siguientes 56 años.

Forjado en el clima semiárido de las montañas sinaloenses, entre el ganado y las plantaciones, "El Mayo" adoptó siempre un perfil bajo que dificultó su captura por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de cuatro décadas.

Si otras figuras como "El Chapo" se regodeaban con sus fincas de lujo, coches de alta gama, o conectando incluso con estrellas de Hollywood o artistas de moda a los que encargaban corridos en su honor, Zambada prefería permanecer en el anonimato.

El impulso de la DEA y las cirugías plásticas del "Mayo" Zambada

El apellido Zambada figuró por primera vez en expedientes judiciales estadounidenses en 1977, con la detención de su cuñado, el cubano Antonio Cruz, quien le introdujo en el mundo del narcotráfico y con el que comenzó a colaborar trasladando cocaína entre Miami o Los Ángeles y los estados fronterizos en suelo mexicano.

Fueron las operaciones de la DEA -en articular sus golpes decisivos contra el poderoso cártel de Guadalajara a finales de los años ochenta-las que finalmente impulsaron el ascenso de "El Mayo".

Zambada, quien comenzó a acaparar aún más titulares tras la primera detención del "Chapo" en 1993, se replegó en la sierra, rodeado de un retén de hombres y un estrecho círculo de confianza. Además, optó por someterse ocasionalmente a cirugías plásticas para hacerse irreconocible cada vez que abandonaba sus guaridas en Sinaloa.

Para entonces ya se había aliado con Guzmán Loera, Héctor "El Güero" Palma y los hermanos Beltrán Leyva para fundar el cártel de Sinaloa.

"De (Pancho) Villa dijeron igual, que era terrorista… Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros, y con esa justificación luego nos van a querer poner una bomba", afirmó "El Mayo" al periodista mexicano Diego Enrique Osorno en 2021. Fue la segunda y última entrevista de su vida hasta la fecha.

Aquel año, EU se comprometió a recompensar con 15 millones de dólares a quien facilitara información sensible que condujera a la captura del capo.

Desde la recaptura y posterior extradición del "Chapo" (2016-2017) fungía como líder supremo del cártel de Sinaloa, pero a la par fue acumulando golpe tras golpe de las autoridades en su estructura familiar y criminal.

"Pánico" a las cárceles de EU y riesgo de suicidio

"Ya no puedo hablar con él, lloro por él", confesó en la entrevista de 2010, tras la detención, un año antes, de su hijo Vicente Zambada Niebla "El Vicentillo", quien más tarde sería extraditado a Estados Unidos, se declararía culpable y acabaría testificando en el juicio contra "El Chapo".

Los tiempos han cambiado -y mucho- en el cártel de Sinaloa desde que "El Mayo" fue entregado a las autoridades estadounidenses, tras aterrizar en una pista cercana a Texas a bordo de una avioneta. Todo apunta a que se trató de una traición orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo", quien también viajaba en la aeronave.

Zambada, que también en 2010 admitió que tenía "pánico" ante la idea de ser encerrado en EU y no descartaba suicidarse, se ha declarado hoy finalmente culpable, pero ya en aquella entrevista alertaba: "Si me atrapan o me matan, nada cambia (…) El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción".



OF