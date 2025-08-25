La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgará la mítica Medalla al Servicio Fronterizo Mexicano de 1918 a los soldados que apoyen en sitio a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reveló que la condecoración se establecerá con vigencia inmediata y espera poder entregarla próximamente. Así lo hizo saber a través de su cuenta de X:"Con orgullo hemos revivido la 'Mexican Border Service Medal' - mismo molde, misma cinta, mismo nombre, mismo servicio. Esperamos poder entregarla pronto en nuestros valientes soldados fronterizos". Para ser acreedores a esta medalla, los soldados deberán haber sido asignados para participar en alguna operación militar en apoyo al CBP por al menos 30 días, sean consecutivos o no. La fecha de inicio para el conteo sería el 20 de enero del año presente, momento en el que inició el segundo mandato de Donald Trump.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB