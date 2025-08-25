La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgará la mítica Medalla al Servicio Fronterizo Mexicano de 1918 a los soldados que apoyen en sitio a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reveló que la condecoración se establecerá con vigencia inmediata y espera poder entregarla próximamente. Así lo hizo saber a través de su cuenta de X:

"Con orgullo hemos revivido la 'Mexican Border Service Medal' - mismo molde, misma cinta, mismo nombre, mismo servicio. Esperamos poder entregarla pronto en nuestros valientes soldados fronterizos".

Para ser acreedores a esta medalla, los soldados deberán haber sido asignados para participar en alguna operación militar en apoyo al CBP por al menos 30 días, sean consecutivos o no. La fecha de inicio para el conteo sería el 20 de enero del año presente, momento en el que inició el segundo mandato de Donald Trump.

¿Cuáles son las características de la Medalla al Servicio Fronterizo?

Hecha de bronce

En el anverso tiene una espada romana envainada con una placa con la inscripción "Por el servicio en la frontera con México "

" En la otra cara aparece el escudo de armas de Estados Unidos sobre un pergamino

sobre un pergamino Tiene un listón de color verde y amarillo

