Lunes, 25 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Entregarán esta medalla a los soldados de EU por "defender la frontera"

El presidente de EU planea dar esta condecoración a aquellos que apoyen al CBP durante más de 30 días

Por: El Informador

La administración de Trump entregará esta medalla a sus soldados en apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. EFE / ARCHIVO

La administración de Trump entregará esta medalla a sus soldados en apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. EFE / ARCHIVO

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgará la mítica Medalla al Servicio Fronterizo Mexicano de 1918 a los soldados que apoyen en sitio a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reveló que la condecoración se establecerá con vigencia inmediata y espera poder entregarla próximamente. Así lo hizo saber a través de su cuenta de X:

"Con orgullo hemos revivido la 'Mexican Border Service Medal' - mismo molde, misma cinta, mismo nombre, mismo servicio. Esperamos poder entregarla pronto en nuestros valientes soldados fronterizos".

Lee: Caída de árbol provoca cierre vial en avenida Patria

     

Para ser acreedores a esta medalla, los soldados deberán haber sido asignados para participar en alguna operación militar en apoyo al CBP por al menos 30 días, sean consecutivos o no. La fecha de inicio para el conteo sería el 20 de enero del año presente, momento en el que inició el segundo mandato de Donald Trump.

¿Cuáles son las características de la Medalla al Servicio Fronterizo?

  • Hecha de bronce
  • En el anverso tiene una espada romana envainada con una placa con la inscripción "Por el servicio en la frontera con México"
  • En la otra cara aparece el escudo de armas de Estados Unidos sobre un pergamino
  • Tiene un listón de color verde y amarillo

Te puede interesar: Protección Civil Jalisco rescata a venada preñada que se encontraba en carretera

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones