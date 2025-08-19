El peso mexicano empieza esta mañana recibiendo una que otra patada del dólar. En medio de un tenso contexto geopolítico entre posibles acuerdos de paz para Rusia y Ucrania —mediados por la intervención de Estados Unidos— la moneda nacional presenta pérdidas. A las primeras horas de este día —07:15 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 18.86 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.41% u ocho centavos respecto al cierre del lunes

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico) se sitúa en 18.7840 pesos por dólar.

Otras divisas

El peso mexicano es, hoy, la segunda divisa que más pierde frente al dólar entre las dieciséis principales monedas seguidas por Bloomberg. Le secunda el real brasileño (-0,40%).

Por otra parte, las ganancias están lideradas por el franco suizo (0,25%), el rand sudafricano (0,14%) y el euro (0,14%).

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 19 de AGOSTO de 2025

Banco Se vende Se compra Banco Azteca 17.60 19.29 BBVA 17.93 19.07 Banorte 17.55 19.10 Banamex 18.22 19.26

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

AO