A partir del 1 de septiembre de 2025, los beneficiarios de los principales programas del Bienestar comenzarán a recibir los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre. La dispersión de los recursos se realizará de forma escalonada, según el orden alfabético del primer apellido, con el fin de evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar en el Estado de México.

Entre los apoyos más destacados se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga 6 mil 200 pesos bimestrales; aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, se estima que los depósitos comenzarán el 1 de septiembre.

El programa Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3 mil 200 pesos bimestrales a beneficiarios de entre 0 y 64 años que cuenten con un certificado médico oficial. Además, en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Ixtapaluca y Chimalhuacán, la cobertura se ha ampliado mediante módulos de atención permanentes.

Por su parte, el programa Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, realizará sus depósitos en septiembre. Los montos varían entre 830 y 3 mil 600 pesos, dependiendo del número de hijos y la situación de la madre.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar (tentativo)

Lunes 1 de septiembre | A

Martes 2 de septiembre | B

Miércoles 3 de septiembre | C

Jueves 4 de septiembre | C

Viernes 5 de septiembre | D, E, F

Lunes 8 de septiembre | G

Martes 9 de septiembre | G

Miércoles 10 de septiembre | H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre 1 L

Viernes 12 de septiembre | M

Lunes 15 de septiembre | M

Miércoles 17 de septiembre | N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre | P, Q

Viernes 19 de septiembre | R

Lunes 22 de septiembre | R

Martes 23 de septiembre | S

Miércoles 24 de septiembre | T, U, V

Jueves 25 de septiembre | W, X, Y, Z

AO

