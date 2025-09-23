Martín Anselmi es considerado por dos clubes de la Liga MX

Martín Anselmi, el entrenador de futbol argentino, ha despertado el rumor acerca de su probable integración a uno de los clubes de la Liga MX, pues luego de su mala actuación frente al Porto FC en el Mundial de Clubes 2025 y en la Europa League se ha especulado su regreso al continente americano en busca de otra oportunidad en la liga mexicana.

No se trata, por supuesto, de su regreso a Cruz Azul , club mexicano del que sorpresivamente se separó en enero de este año para dirigir al Porto FC, decisión que derivó en conflictos legales por parte de La Máquina debido al incumplimiento de pago de la cláusula de rescisión por parte del club de Portugal, que involucró a la FIFA y al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) .

Posible regreso de Anselmi a la Liga MX

El entrenador argentino podría regresar a la Liga MX, ya que, según informes de periodistas locales, los clubes Pachuca y León lo tienen en su lista de posibles candidatos, pues ninguno de los dos equipos no ha tenido un buen desempeño en el Torneo Apertura 2025 y el futuro de sus respectivos directores técnicos, Jimmy Lozano y Eduardo Berizzo, no está garantizado.

Los Tuzos se colocan en la octava posición de la tabla general con 13 unidades en 9 partidos, mientras que León se ubica en el lugar 10 con dos puntos menos. Ante ese panorama, y con Martín Anselmi libre, las piezas se colocan en favor del argentino para regresar a la liga mexicana del balompié.

Posición de Pachuca y León en la tabla general. ESPECIAL / Liga MX

Anselmi, en su paso por Europa, dirigió 21 partidos, con 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Sin embargo, las derrotas fueron decisivas, lo que llevó a su despido. A pesar de estos resultados, se considera que tiene un buen entendimiento del fútbol mexicano, lo que podría abrirle la puerta a una segunda oportunidad.

