La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, tras los hechos registrados este martes al mediodía en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ubicado en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 13:00 horas un alumno de 19 años, identificado como Lex Ashton “N”, atacó con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien perdió la vida en el estacionamiento de la institución. Durante el intento por detener al agresor, un trabajador administrativo de 65 años, de nombre Armando “N”, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El señalado, que llevaba puesta una capucha, intentó escapar. Al notar que era perseguido, ingresó a un edificio dentro del plantel y se arrojó desde lo alto, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Posteriormente fue llevado a un hospital, donde permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las autoridades educativas atendieron la emergencia y entregaron al presunto agresor a los elementos de la SSC, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público. La FGJCDMX, en coordinación con la policía capitalina, realiza las investigaciones ministeriales, periciales y policiales para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

El mensaje previo al ataque

Una hora antes del incidente, Lex “N” publicó en su cuenta personal de Facebook una serie de imágenes que causaron impacto por su contenido. En ellas aparecía vestido completamente de negro, con un pasamontañas en forma de calavera, guantes, goggles oscuros y portando dos cuchillos tácticos, cuatro petardos y una guadaña metálica, señalada como el arma utilizada en la agresión contra el estudiante.

El joven también llevaba una sudadera con la palabra “Bloodbath” (en español, “baño de sangre”). Junto a las fotografías escribió: “escoria, como yo, tiene la misión de recoger la basura”.

Las imágenes coinciden con la indumentaria que portaba durante el ataque al interior del CCH Sur, en la colonia Jardines del Pedregal. Actualmente, el presunto responsable continúa hospitalizado bajo vigilancia de la SSC.

