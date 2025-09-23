Martes, 23 de Septiembre 2025

¡No más represión!: estudiantes de Oaxaca se manifiestan frente a Palacio Nacional (VIDEO)

Los estudiantes de Oaxaca se manifestaron frente a Palacio Nacional por las agresiones que han vivido en el estado

Los estudiantes de Oaxaca se manifestaron frente a Palacio Nacional, acompañados por docentes y padres de familia. X/ @AntorchaOficial

Estudiantes se manifestaron la mañana de hoy, 23 de septiembre, frente a Palacio Nacional, con el fin de buscar diálogo por las agresiones que han sufrido en Oaxaca.

Fue en redes sociales donde usuarios y estudiantes dieron a conocer este movimiento, en el que, de acuerdo con las publicaciones, exigen frenar las agresiones que han vivido en dicho estado en los albergues estudiantiles, pues fueron desalojados de estos, según los testimonios en redes.

Asimismo, buscan audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum para entablar un diálogo y dar solución a las afectaciones que están enfrentando.

     

Padres y docentes se unieron a la causa

De acuerdo con la cuenta oficial del Movimiento Antorchista Nacional —quienes estuvieron presentes en la marcha—, más de 2 mil estudiantes asistieron al mitin frente a Palacio Nacional. 

Los jóvenes también fueron acompañados a la marcha en el Zócalo de Ciudad de México por docentes y padres de familia.

     
     

“Tienen que darnos atención, no golpes”

En los videos difundidos en la red social X se puede ver la movilización de estudiantes.

“¿A qué venimos a visitar? ¿Por qué no ha hecho caso a las demandas estudiantiles?”, expresaron, haciendo mención a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En los videos se expone la necesidad de los estudiantes en Oaxaca. De acuerdo con las redes sociales, la marcha se llevó a cabo de manera pacífica.

“Así como somos jóvenes mexicanos, tienen que darnos atención, no golpes”, señalaron en alusión a las represiones denunciadas.

     
     

