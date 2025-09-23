Estudiantes se manifestaron la mañana de hoy, 23 de septiembre, frente a Palacio Nacional, con el fin de buscar diálogo por las agresiones que han sufrido en Oaxaca.Fue en redes sociales donde usuarios y estudiantes dieron a conocer este movimiento, en el que, de acuerdo con las publicaciones, exigen frenar las agresiones que han vivido en dicho estado en los albergues estudiantiles, pues fueron desalojados de estos, según los testimonios en redes.Asimismo, buscan audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum para entablar un diálogo y dar solución a las afectaciones que están enfrentando.De acuerdo con la cuenta oficial del Movimiento Antorchista Nacional —quienes estuvieron presentes en la marcha—, más de 2 mil estudiantes asistieron al mitin frente a Palacio Nacional. Los jóvenes también fueron acompañados a la marcha en el Zócalo de Ciudad de México por docentes y padres de familia. En los videos difundidos en la red social X se puede ver la movilización de estudiantes.En los videos se expone la necesidad de los estudiantes en Oaxaca. De acuerdo con las redes sociales, la marcha se llevó a cabo de manera pacífica. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS