Estudiantes se manifestaron la mañana de hoy, 23 de septiembre, frente a Palacio Nacional, con el fin de buscar diálogo por las agresiones que han sufrido en Oaxaca.

Fue en redes sociales donde usuarios y estudiantes dieron a conocer este movimiento, en el que, de acuerdo con las publicaciones, exigen frenar las agresiones que han vivido en dicho estado en los albergues estudiantiles, pues fueron desalojados de estos, según los testimonios en redes.

Asimismo, buscan audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum para entablar un diálogo y dar solución a las afectaciones que están enfrentando.

¡Mañana vamos a la Mañanera! Para apoyar a jovenes estudiantes de #Oaxaca ������

¡ @AntorchaOficial y @FNERRR_NACIONAL , unidos hasta vencer! pic.twitter.com/Q2mnuhpuax— Movimiento Antorchista Nacional (@AntorchaOficial) September 22, 2025

Padres y docentes se unieron a la causa

De acuerdo con la cuenta oficial del Movimiento Antorchista Nacional —quienes estuvieron presentes en la marcha—, más de 2 mil estudiantes asistieron al mitin frente a Palacio Nacional.

Los jóvenes también fueron acompañados a la marcha en el Zócalo de Ciudad de México por docentes y padres de familia.

. @Claushein afuera de palacio nacional hay más de 2000 estudiantes que buscan audiencia, aun cuando los recibiste con granaderos buscan el diálogo para frenar las agresiones que han sufrido en #Oaxaca. ���� pic.twitter.com/vyLHWUZalz— Movimiento Antorchista Nacional (@AntorchaOficial) September 23, 2025

#GobMxIgnoraAEstudiantes Estudiantes, docentes y padres de familia acceden al Zócalo para exponer a la presidenta @Claudiashein sobre las agresiones por parte del gobierno de @GobOax, quien les ha quitado dos albergues estudiantiles. #4TReprimeEstudiantesDeOax pic.twitter.com/LuW0J72lvJ— Antorcha Chimalhuacán (@AntorchaChimal) September 23, 2025

“Tienen que darnos atención, no golpes”

En los videos difundidos en la red social X se puede ver la movilización de estudiantes.

“¿A qué venimos a visitar? ¿Por qué no ha hecho caso a las demandas estudiantiles?”, expresaron, haciendo mención a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En los videos se expone la necesidad de los estudiantes en Oaxaca. De acuerdo con las redes sociales, la marcha se llevó a cabo de manera pacífica.

“Así como somos jóvenes mexicanos, tienen que darnos atención, no golpes”, señalaron en alusión a las represiones denunciadas.

#GobMxIgnoraAEstudiantes

Exigimos solución a las demandas de los estudiantes de Oaxaca. pic.twitter.com/MhsKzcN8la— Sarai González (@YessicaSaGonz) September 23, 2025

Los estudiantes de Oaxaca venían a denunciar represión en Oaxaca y los recibieron con represión en la CDMX #GobMxIgnoraAEstudiantes #4TReprimeEstudiantesDeOax pic.twitter.com/AqNttRRP97— La Cabra Arísca (@CabraArisca) September 23, 2025

