León vs Mazatlán forma parte de la agenda de partidos que se jugarán este martes dentro de la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un encuentro que pone cara a cara a dos equipos que buscan romper la mala racha. Aquí te contamos el horario, los canales de transmisión y cómo seguirlo EN VIVO.

Horario del León vs Mazatlán, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J10 se jugará este martes 23 de septiembre de 2025 en León. Está programado para comenzar a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el León vs Mazatlán

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión por streaming, como ha sido constante con los duelos de La Fiera. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan León y Mazatlán a la J10

El Club León recibirá a Mazatlán en casa, en un enfrentamiento clave para las aspiraciones de ambos conjuntos. Como cada semana, buscan escalar posiciones en la tabla general y asegurar un lugar privilegiado en la competencia, pero a este arriban con la presión encima.

La Fiera llega con la necesidad de sumar una victoria en casa para poder avanzar en la clasificación. Sin embargo, su rendimiento ha sido irregular; si bien ha conseguido algunas victorias, también ha sufrido derrotas que le han impedido consolidarse.

Mazatlán también ha tenido un torneo complicado, con pocos triunfos, varios empates y derrotas. Su objetivo es recuperar puntos jugando como visitante para no rezagarse y comprometer sus aspiraciones en la Liga MX.

León vs Mazatlán EN VIVO: Dónde ver el partido de la J10 Apertura 2025

El partido será este martes 23 de septiembre en el Estadio León, en León, Guanajuato. Ambos equipos necesitan más que solo los tres puntos, pero León parte como favorito.

Fecha: Martes 23 de septiembre

Martes 23 de septiembre Hora: 21:05 horas

21:05 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión: Caliente TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Calendario de partidos de la J10 del Apertura 2025

OF