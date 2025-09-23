La desaparición de los DJ's colombianos B-King y Regio Clown en Ciudad de México ha generado especulaciones en torno a Marcela Reyes, expareja de uno de ellos, después de que Byron Sánchez (nombre real de B-King) dejara constancia en vida de que, si algo le sucedía, responsabilizaba directamente a la también DJ. La incertidumbre aumentó luego de que Reyes dejara de tener actividad en redes sociales.

El reporte de desaparición

El pasado 16 de septiembre se notificó la ausencia de Byron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera, de 35, mejor conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown. Ambos habían viajado desde Colombia a la capital mexicana para presentarse en un evento musical en vivo.

De acuerdo con la versión de su mánager, ese día se dirigieron a un gimnasio en la zona de Polanco y, posteriormente, tenían planeado acudir a comer con conocidos de Regio Clown. Esa fue la última comunicación que se tuvo antes de interponer la denuncia correspondiente.

Los señalamientos contra Marcela Reyes

Con más de 3 millones 100 mil seguidores en Instagram, Marcela Reyes se ha consolidado como una figura influyente dentro del ámbito musical. No obstante, su vida personal también ha estado bajo el escrutinio público, especialmente por la relación que mantuvo con B-King, la cual concluyó en 2024 en medio de acusaciones de infidelidad.

Las sospechas sobre su posible involucramiento se originan en una denuncia previa que Byron interpuso contra ella por supuestas amenazas y hostigamiento, tanto de su parte como de su equipo.

Hasta ahora, Marcela no ha emitido ningún pronunciamiento oficial y su ausencia en redes sociales ha alimentado aún más los rumores. Sin embargo, Javier Gómez, amigo cercano de la DJ, salió en su defensa al criticar los señalamientos apresurados:

“En qué momento se toman el trabajo de sacar conclusiones y decir: ‘sí fue Marcela’ sin importar qué, solo por crear morbo de que hay una historia terrorífica”.

BB