Crédito Verde Zapopan: Financiamiento hasta 150 mil pesos para energía renovable; requisitos

El Gobierno de Zapopan, a través del Programa Adelante Zapopan, ofrece el Crédito Verde, una opción de financiamiento diseñada especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas que desean adoptar tecnologías de energía renovable, reducir sus costos operativos y contribuir al cuidado del medio ambiente. Este crédito está disponible para negocios ubicados en Zapopan que busquen implementar soluciones como paneles solares, sistemas de iluminación eficiente u otras tecnologías sustentables que disminuyan el consumo eléctrico y reduzcan emisiones contaminantes.Para más información sobre el proceso de solicitud, visita el sitio oficial: www.creditozapopan.com o https://creditozapopan.com/creditos?c=24 Con el Crédito Verde, tu negocio no solo crece, también contribuyes al desarrollo sostenible de tu comunidad. EE