Crédito Verde Zapopan: Financiamiento hasta 150 mil pesos para energía renovable; requisitos

El Gobierno de Zapopan , a través del Programa Adelante Zapopan, ofrece el Crédito Verde, una opción de financiamiento diseñada especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas que desean adoptar tecnologías de energía renovable, reducir sus costos operativos y contribuir al cuidado del medio ambiente.

¿A quién está dirigido?

Este crédito está disponible para negocios ubicados en Zapopan que busquen implementar soluciones como paneles solares, sistemas de iluminación eficiente u otras tecnologías sustentables que disminuyan el consumo eléctrico y reduzcan emisiones contaminantes.

¿Cuáles son las características del Crédito Verde?

Monto máximo: Hasta 150 mil pesos

Plazo para pagar: Hasta 36 meses

Tasa de interés: No aplica

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo?

Solicitud de apoyo completada

Copia de identificación oficial (INE o pasaporte)

Copia de comprobante de domicilio particular

Copia de comprobante de domicilio del negocio o lugar de trabajo

4 fotografías del negocio o de los productos que se venden

Comprobante de ingresos reciente

Cotización del producto o servicio a adquirir (Es importante saber que se pedirá comprobar en qué se invirtió el préstamo)

Certificado de egreso de alguno de los programas del Gobierno de Zapopan (En caso de no contar con uno, puedes solicitarlo)

CURP (puedes descargarla en https://www.gob.mx/curp)

¿Cómo solicitarlo?

Para más información sobre el proceso de solicitud, visita el sitio oficial: www.creditozapopan.com o https://creditozapopan.com/creditos?c=24

Con el Crédito Verde, tu negocio no solo crece, también contribuyes al desarrollo sostenible de tu comunidad.

