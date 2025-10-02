Jueves, 02 de Octubre 2025

Jalisco |

Crédito Verde Zapopan: Financiamiento hasta 150 mil pesos para energía renovable; requisitos

Al hacer uso de esta tecnología en tu empresa reduce los costos operativos y contribuyes al cuidado del medio ambiente

Por: Elsy Angélica Elizondo

Con el Crédito Verde, tu negocio no solo crece, también contribuyes al desarrollo sostenible de tu comunidad. FREEPIK / CANVA

El Gobierno de Zapopan, a través del Programa Adelante Zapopan, ofrece el Crédito Verde, una opción de financiamiento diseñada especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas que desean adoptar tecnologías de energía renovable, reducir sus costos operativos y contribuir al cuidado del medio ambiente. 

¿A quién está dirigido?

Este crédito está disponible para negocios ubicados en Zapopan que busquen implementar soluciones como paneles solares, sistemas de iluminación eficiente u otras tecnologías sustentables que disminuyan el consumo eléctrico y reduzcan emisiones contaminantes.

¿Cuáles son las características del Crédito Verde?

  • Monto máximo: Hasta 150 mil pesos
  • Plazo para pagar: Hasta 36 meses
  • Tasa de interés: No aplica

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo?

  • Solicitud de apoyo completada
  • Copia de identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Copia de comprobante de domicilio particular
  • Copia de comprobante de domicilio del negocio o lugar de trabajo
  • 4 fotografías del negocio o de los productos que se venden
  • Comprobante de ingresos reciente
  • Cotización del producto o servicio a adquirir (Es importante saber que se pedirá comprobar en qué se invirtió el préstamo)
  • Certificado de egreso de alguno de los programas del Gobierno de Zapopan (En caso de no contar con uno, puedes solicitarlo)
  • CURP (puedes descargarla en https://www.gob.mx/curp)

¿Cómo solicitarlo?

Para más información sobre el proceso de solicitud, visita el sitio oficial: www.creditozapopan.com o https://creditozapopan.com/creditos?c=24 

Con el Crédito Verde, tu negocio no solo crece, también contribuyes al desarrollo sostenible de tu comunidad. 

