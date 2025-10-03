Mexicanos de la Flotilla Global Sumud accedieron a repatriación voluntaria: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas mexicanas que fueron detenidas por Israel en su camino hacia la Franja de Gaza abordo de la Flotilla Global Sumud accedieron a su repatriación voluntaria y se encuentran bien.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud para brindar ayuda humanitaria en Gaza, y que fueron trasladados al centro de detención Ktziot.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que se iniciaron de inmediato las gestiones ante las autoridades de Israel, "para que la repatriación proceda lo antes posible".

"Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto", destacó la Cancillería.

Asimismo, se informó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella.

La SRE reiteró que mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirmó "su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como lo ha hecho hasta ahora".

MB

