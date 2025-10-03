En medio de un debilitamiento prácticamente generalizado de la divisa estadounidense, la mañana de este viernes 3 de octubre el peso mexicano registra una tendencia a la apreciación frente al dólar.

De acuerdo con el reporte diario de Bloomberg, sitio especializado en información financiera, a las 6:55 hora Centro de México, el tipo de cambio en el mercado spot cotiza en 18.39 pesos por unidad, lo que se traduce en una apreciación de 0.18 por ciento.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.4843 por dólar.

Te puede interesar: Venta Nocturna Liverpool 2025: A esta hora inicia el evento de descuentos y promociones

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 3 de octubre DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.50 19.00 Banco Azteca 17.40 19.04 Banorte 17.15 18.75 BBVA 17.57 18.71 Banamex 17.85 18.87 Scotiabank 16.30 19.20

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg…

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

