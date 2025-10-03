Fiestas de Octubre 2025 tendrá ESTOS juegos gratuitos HOY

Una nueva sorpresa se ha sumado a las actividades de las Fiestas de Octubre 2025, pues a través de medios oficiales, los organizadores anunciaron que el acceso a algunos juegos será gratuito durante su apertura.

De acuerdo con el anuncio, este viernes 3 de octubre el acceso a algunas atracciones no tendrá costo desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

La promoción es válida únicamente en los juegos infantiles, a los que pueden acceder niños y niñas hasta los 12 años de edad, aunque la edad límite puede variar dependiendo del juego que se trate.

Te puede interesar: Fiestas de Octubre 2025: Mi Macro amplía horario e implementan rutas nocturnas

La promoción es válida únicamente en los juegos infantiles, a los que pueden acceder niños y niñas hasta los 12 años de edad. ESPECIAL

Cabe recordar que el día de hoy la entrada general a la feria será completamente gratuito para todos sus visitantes a partir de las 12:30 horas, sin embargo, este acceso no incluye la experiencia del concierto en el Foro Principal.

Con este pase, los tapatíos podrán disfrutar de las experiencias gratuitas que ofrece la feria, por ejemplo, el novedoso Pabellón del Mundial, un espacio interactivo para promocionar la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento del que la ciudad será sede.

Con sus 60 años de trayectoria, las Fiestas de Octubre se ha consolidado como una de las ferias más importantes del occidente mexicano, llenando a la ciudad de música, color y tradición.

La edición del 2025 se llevará a cabo del viernes 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Mariano Barcenas s/n, en la colonia Auditorio del municipio de Zapopan.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

