Beca Benito Juárez: ¿Qué hacer si la CURP no estaba certificada en el registro?

El registro a la Beca Benito Juárez es uno de los momentos más esperados por miles de estudiantes en México, ya que este apoyo económico busca garantizar la permanencia escolar en los diferentes niveles educativos. Sin embargo, en ocasiones, el proceso puede presentar complicaciones, como el mensaje que aparece cuando el sistema detecta que la CURP no está certificada. Esta situación suele generar preocupación entre los solicitantes, pero existen pasos claros para solucionarlo.

¿Por qué ocurre este problema?

El error puede deberse a distintos motivos: desde la captura incorrecta de la clave hasta datos no actualizados en las bases oficiales del Registro Nacional de Población (RENAPO). También influye si el acta de nacimiento no está correctamente registrada o presenta inconsistencias.

Acciones recomendadas

Para resolver la falta de certificación, los especialistas y autoridades sugieren los siguientes pasos:

Verificar la CURP ingresada: Asegurarse de que esté escrita correctamente y sin errores.

Revisar el acta de nacimiento: Si existen discrepancias en nombre, fecha o lugar de nacimiento, es necesario acudir al Registro Civil para corregir los datos y garantizar que RENAPO los valide.

Solicitar la certificación oficial: En caso de que la CURP siga apareciendo como no certificada, el estudiante debe acudir a un módulo de RENAPO para realizar la certificación correspondiente.

Contactar los canales oficiales de la beca

Para educación básica, se puede llamar al número 55 1162 0300.

En nivel medio superior, el trámite debe realizarse con el Enlace de Becas del plantel educativo.

Consultar el estatus en línea

Una vez corregidos los datos, se recomienda revisar nuevamente el Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez en la página oficial del programa, donde se reflejarán los cambios.

Aunque este inconveniente puede parecer un obstáculo, la mayoría de los casos se resuelve con la actualización de datos en RENAPO y la certificación de la CURP. Resolverlo a tiempo es fundamental para que los estudiantes no pierdan la oportunidad de recibir este apoyo económico que representa un respaldo en su formación académica.

