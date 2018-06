¿Qué dicen los presidenciables sobre el uso de la mariguana?

El uso de la mariguana se ha convertido en un tema controversial durante las campañas electorales. Los candidatos a la Presidencia de la República han sido cuestionados en diversos foros sobre su postura ante una posible legalización.

Luego de que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, planteó la posibilidad de legalizar el consumo recreativo de la mariguana, el pasado enero, en algunas zonas turísticas, los presidenciables han dado su opinión en diversos foros o entrevistas.

Aquí te presentamos algunas situaciones que ejemplifican la postura que, hasta ahora, los candidatos han tomado:

A FAVOR :Ricardo Anaya Cortés

En el foro con la Universidad Iberoamericana, al ser entrevistado por el periodista Jorge Ramos, el candidato por la coalición Al Frente por México señaló que está de acuerdo en su uso de la mariguana, pero solo para uso medicinal, incluso dijo que le parecía "increíble" que en México se hayan tardado tanto tiempo en fuera legal para usos medicinales.

Resaltó que no está de acuerdo abiertamente en que tenga usos recreativos, "para usos recreativo tengo mis reservas porque es un tema de salud pública", declaró, sin embargo buscaría abrir un debate y después votar.

SIN DEFINIR POSTURA: José Antonio Meade

El candidato por la coalición Juntos por México señaló en una entrevista después de un acto de campaña en Hermosillo, Sonora, que "No puede haber una política pública para diferentes entidades" refiriéndose a la propuesta de Enrique de la Madrid, pero que "lo que sí me parece es que tiene que haber un debate serio que coordine a este fenómeno que tiene implicaciones más allá".

Sin embargo, al ser cuestionado sobre su posición no aclaró si está a favor o en contra y solo propuso abrir el tema a debate.

SIN POSTURA: Andrés Manuel López Obrador

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia no ha dado ninguna postura clara a lo largo de su campaña, por ejemplo en una entrevista después de un acto de precampaña, en Chiapas, evitó dar una respuesta, y expresó "no quiero que saquen de contexto mis propuesta, es una propuesta integral y me llevaría más tiempo explicar. Ya lo di a conocer cuando se presentó el nuevo secretario de seguridad pública".

En un video que compartió en sus redes sociales, el candidato independiente explicó su postura ante la posible legalización de la marihuana.

El candidato ha manifestado en repetidas ocasiones que no está de acuerdo que ningún tipo de legalización de drogas, porque incluso él tuvo una experiencia en donde personas drogadas intentaron matarlo, explicó.

"El consumo de drogas está destruyendo a México, la venta de drogas está destruyendo a México y yo no soy un político mansito, tengo que hablar claro de ese tema… No estoy de acuerdo en la legalización de ninguna droga".

