Prohibición de plantas psicoactivas llevan al caos: especialista

La prohibición del uso de platas con ingredientes psicoactivos como el cannabis y el peyote ocasiona un espacio de caos y desinformación en la sociedad que las consume, debido a que no se cuenta con el conocimiento adecuado de las sustancias que se ingieren, por lo cual es fundamental una reglamentación sobre el tema, según explicó Beatriz Caiuby Labate, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

"La criminalización trae una serie de problemas; no se protege la salud, no se protege al individuo ni su bienestar, no se sabe qué se está consumiendo y los jóvenes se ponen bajo riesgos por el consumo de productos alterados, no se les educa. El movimiento hacia el futuro es la reglamentación de los usos", manifestó la directora.

Para ella, la reglamentación ayudará a que la información de este tipo de plantas pueda ser divulgada y de esta forma sean aprovechados todos sus beneficios y se contengan los riesgos que puedan representar.

Dijo además que México es un país que se ha quedado en el rezago respecto a la regulación de la cannabis, cuando es una realidad que en el país existen millones de consumidores y de no hacerlo podría terminar en un espacio de caos y violencia, "es totalmente irrealista pretender que la gente no tiene acceso a estas sustancias", agregó Labate.

Lo anterior fue dicho por la académica en el marco del congreso “Plantas Sagradas en Las Américas”, que se llevará a cabo durante este fin de semana en Ajijic, y en el que se desempeña como directora del comité organizador.

El congreso, realizado en conjunto por el CIESAS, el Colectivo Drogas Política y Cultura y el colectivo internacional Chacruna, tiene como objetivo ser un espacio de reflexión, análisis y discusión sobre el uso y la relevancia de las plantas psicoactivas, desde distintos enfoques científicos y culturales, para construir un vínculo entre las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y la sociedad en general.

NUMERALIA

Más de 160 ponentes de diversas nacionalidades como Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina

Cerca de 150 paneles, que se desarrollarán durante los tres días del congreso

Veintitrés miembros de comunidades indígenas de 11 grupos étnicos distintos de diferentes partes del continente, entre ellos Wixarikas, Mazatecos, Tepehuanos, Rarámuris y Nahuas.

Quince asociaciones diferentes participan en su realización

LS