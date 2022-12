El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que rumbo a las elecciones de 2024 hay cinco aspirantes de su movimiento a la Presidencia y descartó tener problemas con el senador Ricardo Monreal y con el diputado Gerardo Fernández Noroña.

En su conferencia "mañanera" de este lunes en Campeche, López Obrador instó a "seguir su camino" a quien no resulte electo como candidato.

"Como cinco, no veo más, puede ser que 10, eso se resuelve sin problema; encuesta, y el que salga, ese mujer u hombre, y además son muy hermanos, son mis hermanos".

"Y es mi hermana Claudia, y son mis hermanos Adán, mi hermano Marcelo. Y no tengo problemas con Monreal y no tengo problemas con Noroña. Lo va a decidir el pueblo, no nosotros", expresó López Obrador.

"Ardan sectarios": Fernández Noroña

Luego de que el Presidente López Obrador rechazó tener problemas con Fernández Noroña, el diputado del PT reaccionó en redes sociales.

"El pueblo decidirá. Para los que siguen intrigando. Veo cinco, no más. Nuevamente explicito mi nombre y ningún problema conmigo. Ardan sectarios", escribió el aspirante presidencial.

Por su lado, Ricardo Monreal dijo estar tranquilo por los dichos de López Obrador.

"Y yo le contestaría: ‘Yo no tengo problema con el Presidente, pero soy un hombre libre, creo en la República, creo en la patria, entonces no tengo problema’", declaró el coordinador de Morena en el Senado.

