México vs Argentina: ¿Quién ganará el partido según la IA?

Este sábado 11 de octubre, la Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará contra Argentina en el duelo correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub-20 2025 en Chile.Esta será la cuarta ocasión que se repite el duelo entre mexicanos y argentinos en este torneo organizado por al Federación Internacional de Futbol (FIFA). En esta ocasión, ambas escuadras se encuentran después de marcar 4 goles en los Octavos de Final frente a las selecciones de Chile y Nigeria, respectivamente.El balance favorece al combinado sudamericano, mismo que se posiciona como favorito tras mantener el paso perfecto de la Fase de Grupos.Este sábado le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) quién será el ganador de este enfrentamiento en Cuartos de Final. Esta fue su respuesta:Basándome en las estadísticas y el rendimiento reciente en el Mundial Sub-20, el pronóstico general se inclina ligeramente a favor de Argentina Sub-20.Aquí tienes un desglose estadístico clave:Argentina llega con un paso casi perfecto, ganando 4 de sus 4 partidos en Fase de Grupos y Octavos de Final. Ha mostrado una gran contundencia ofensiva con 12 goles a favor y solo 2 en contra.México también llega invicto, con 2 victorias y 2 empates. En Octavos de Final, goleó 4-1 al anfitrión del torneo, demostrando gran fortaleza.En sus 3 enfrentamientos previos en la Copa Mundial Sub-20, Argentina aventaja a México con 2 victorias por 1 de México. Sin embargo, la última victoria de Argentina fue en 2011 y el historial general muestra más paridad.Algunos análisis y modelos de IA proyectan un partido muy cerrado, con un posible empate (como un 2-2) en tiempo reglamentario, pero con ligera tendencia a que Argentina avance.Argentina Sub-20 tiene una ligera ventaja por su ritmo goleador y paso perfecto hasta ahora en el torneo. No obstante, México Sub-20 ha demostrado equilibrio táctico y capacidad de adaptación (con empates ante Brasil y España) además de su contundencia en Octavos.Por lo tanto, el pronóstico, basado en las estadísticas más recientes, es una victoria ajustada para Argentina Sub-20 o un empate con definición por penales, dado lo parejo de sus trayectorias recientes.Con información de TUDN y Gemini. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF