México vs Argentina: ¿Quién ganará el partido según la IA?

Este sábado 11 de octubre, la Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará contra Argentina en el duelo correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub-20 2025 en Chile.

Esta será la cuarta ocasión que se repite el duelo entre mexicanos y argentinos en este torneo organizado por al Federación Internacional de Futbol (FIFA) . En esta ocasión, ambas escuadras se encuentran después de marcar 4 goles en los Octavos de Final frente a las selecciones de Chile y Nigeria, respectivamente.

El balance favorece al combinado sudamericano, mismo que se posiciona como favorito tras mantener el paso perfecto de la Fase de Grupos.

¿Quién ganará el partido México vs Argentina?

Este sábado le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) quién será el ganador de este enfrentamiento en Cuartos de Final. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas y el rendimiento reciente en el Mundial Sub-20, el pronóstico general se inclina ligeramente a favor de Argentina Sub-20.

Aquí tienes un desglose estadístico clave:

Forma reciente en el Torneo

Argentina llega con un paso casi perfecto, ganando 4 de sus 4 partidos en Fase de Grupos y Octavos de Final. Ha mostrado una gran contundencia ofensiva con 12 goles a favor y solo 2 en contra.

México también llega invicto, con 2 victorias y 2 empates. En Octavos de Final, goleó 4-1 al anfitrión del torneo, demostrando gran fortaleza.

Historial de Enfrentamientos en Mundiales Sub-20

En sus 3 enfrentamientos previos en la Copa Mundial Sub-20, Argentina aventaja a México con 2 victorias por 1 de México . Sin embargo, la última victoria de Argentina fue en 2011 y el historial general muestra más paridad.

Predicciones de la IA

Algunos análisis y modelos de IA proyectan un partido muy cerrado, con un posible empate (como un 2-2) en tiempo reglamentario, pero con ligera tendencia a que Argentina avance.

Conclusión

Argentina Sub-20 tiene una ligera ventaja por su ritmo goleador y paso perfecto hasta ahora en el torneo . No obstante, México Sub-20 ha demostrado equilibrio táctico y capacidad de adaptación (con empates ante Brasil y España) además de su contundencia en Octavos.

Por lo tanto, el pronóstico, basado en las estadísticas más recientes, es una victoria ajustada para Argentina Sub-20 o un empate con definición por penales, dado lo parejo de sus trayectorias recientes.

