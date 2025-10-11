El Día de Muertos es, quizás, la festividad mexicana más valorada a lo largo y ancho del país. Pero en Guanajuato cobra un especial sentido por las celebraciones que ahí se realizan. Sí, en el estado de Guanajuato, Día de Muertos cobrará una fuerza especial: altares, ofrendas y calles iluminadas crean escenarios donde la vida y la muerte se unen a través del arte y la memoria.En 2025, bajo el lema "Vive tus tradiciones en Guanajuato", 15 municipios del estado se unirán en el Festival Día de Muertos, una celebración con varias actividades para recordar a los que ya partieron de este mundo.Desde desfiles de catrinas hasta recorridos nocturnos, se dará vida al festival del 24 de octubre al 3 de noviembre.Guanajuato capital celebrará su Festival del Día de Muertos del 29 de octubre al 2 de noviembre.La ciudad, famosa por sus túneles, arquitectura y callejones, se llenará de altares monumentales, desfiles coloridos y espectáculos que combinan tradición y modernidad.Cada plaza y calle se convertirá en un homenaje, donde la música y la luz serán protagonistas.La ciudad de León, por su parte, prepara el Festival de la Muerte, cuyas fechas están por confirmarse. Este evento destaca por su carácter innovador, con instalaciones artísticas y actividades para toda la familia.A lo largo de los años, León ha logrado consolidar su propuesta cultural para Día de Muertos, y se espera que vuelva a sorprender con ofrendas y exhibiciones.San Miguel de Allende, uno de los destinos más visitados del estado, celebrará su Festival del Día de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre.En esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, la celebración combina la elegancia de las catrinas con la calidez de sus calles empedradas. Los visitantes podrán disfrutar de música, desfiles y altares que llenan de vida cada esquina del centro histórico.Mineral de Pozos llevará a cabo "La Danza de las Almas" en las mismas fechas. Se trata de un festival que combina historia minera y misticismo.El pueblo mágico ofrecerá espectáculos escénicos, música y recorridos en sus antiguas minas, creando un ambiente único donde la tradición se mezcla con el patrimonio arquitectónico.Otras actividades que puedes disfrutar alrededor de Guanajuato incluyen:Altares, desfiles, leyendas y gastronomía tradicional esperan a locales y visitantes en más de 15 municipios, reafirmando que la tradición de Día de Muertos sigue viva.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA