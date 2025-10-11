Desde 2021, en Atlixco se organiza el Valle de Catrinas, un recorrido temático de Día de Muertos que puedes hacer por tu cuenta para contemplar más de una veintena de catrinas monumentales por todo el pueblo mágico. El evento se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del destino en esta temporada, aquí te contamos los detalles de la edición 2025.

¿Cómo será el Valle de Catrinas 2025 en Atlixco?

Como cada año, el Valle de Catrinas sigue una temática. Por ejemplo, en 2024, las esculturas se inspiraron en personajes históricos de México como ‘El Pípila’, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Para 2025, su quinto año, Valerie Bartsch Aburto, regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios de Atlixco detalló que se hizo una convocatoria abierta basada en oficios tradicionales mexicanos y se eligieron 22 propuestas de artistas locales.

Entre los artistas están Gabriela Cruz, Daniel López Méndez, Víctor Hugo Poblano, Jesús Jiménez y Sebastián Hernández, entre otros.

Ariadna Ayala, presidenta municipal del pueblo mágico de Atlixco, destacó que los oficios que representarán estas figuras monumentales son el de una tortillera, marchanta, bolero, organillero, artesano, globero, camotero, panadero, tlachiquero, jimador, tejedora de cintura, albañil, carpintero/herrero y floricultora.

Además, las 22 catrinas monumentales, 14 serán colocadas en diversos lugares del pueblo mágico, mientras que el resto se llevarán a otras ciudades de México y el mundo.

ESPECIAL/Ayuntamiento de Atlixco

Aquí estarán las catrinas del Valle de Catrinas 2025

Bartsch Aburto confirmó que el recorrido del Valle de Catrinas 2025 es el mismo que el del año pasado, por lo tanto, algunos de los sitios ya conocidos son:

Los Arcos

El panteón municipal

Plazuela de la Danza

Plazuela de Fray Toribio

Avenida Hidalgo

Plaza de Armas

Avenida Nicolás Bravo

Viveros Zoe y Flor Natura

Metepec, Atlixco

Santo Domingo Atoyatempan

Asimismo, la presidenta municipal de Atlixco compartió que habrá catrinas en Times Square (Nueva York), Guanajuato y Puebla, capitales, mientras que del resto aún se están determinando los lugares.

ESPECIAL/Ayuntamiento de Atlixco

¿Cuándo comienza el Valle de Catrinas 2025 en Atlixco?

El Valle de Catrinas 2025 fue inaugurado el pasado viernes 3 de octubre a las 19:00 horas en el zócalo de Atlixco, de acuerdo con información de Ariadna Ayala. Algo que debes saber es que la entrada al Valle de Catrinas es gratuita y, que las catrinas monumentales se podrán visitar hasta el domingo 2 de noviembre.

AO

