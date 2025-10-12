Infonavit e IMSS confirman beneficio para sus jubilados afiliados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dieron a conocer una nueva disposición que beneficiará directamente a miles de jubilados en el país. Ambas instituciones informaron que las personas que ya cuentan con una pensión podrán recuperar los recursos acumulados en su Subcuenta de Vivienda, un tema que durante años generó incertidumbre entre los trabajadores debido a los procesos administrativos complicados.

Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo simplificar los trámites y acelerar la entrega del dinero correspondiente a los trabajadores retirados. Gracias a este acuerdo, los jubilados podrán disponer más fácilmente de los ahorros generados durante su vida laboral, los cuales podrán destinar a cubrir gastos personales, mejorar su hogar o complementar su pensión mensual.

La medida representa un avance significativo hacia una gestión más clara y eficiente de los fondos de retiro. Ahora, los adultos mayores tendrán la posibilidad de solicitar la devolución de su saldo sin intermediarios, lo que reducirá los tiempos de espera y evitará confusiones sobre quién debe realizar el pago.

Para quienes ya se encuentran jubilados o próximos a hacerlo, el procedimiento para retirar el dinero de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit es más ágil que antes. El primer paso consiste en ingresar al portal oficial del Infonavit y confirmar si existe saldo disponible.

Posteriormente, es necesario contar con la resolución de pensión emitida por el IMSS, una identificación oficial vigente y una cuenta bancaria a nombre del solicitante. El trámite puede hacerse en línea o de forma presencial en cualquier Centro de Atención Infonavit (CESI). Una vez revisada y aprobada la documentación, la devolución se realiza mediante depósito directo en un plazo de 10 a 15 días hábiles.

Cabe destacar que el Infonavit no aplica comisiones ni descuentos sobre los montos devueltos. Todo el dinero depositado en la Subcuenta de Vivienda pertenece exclusivamente al trabajador, quien podrá disponer de él libremente una vez concluido el proceso.

Los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 forman parte del régimen de la Ley del IMSS de 1973, por lo que sus recursos están resguardados en la Subcuenta de Vivienda 97. En estos casos, el Infonavit entrega el monto directamente al titular cuando el IMSS confirma su pensión.

Este trámite puede incluir los ahorros generados antes y después de 1997, siempre que no se hayan utilizado para un crédito de vivienda. Si el pensionado ya ha fallecido, los familiares o beneficiarios legales tienen derecho a reclamar la devolución, presentando la documentación correspondiente.

En cambio, quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 tienen sus fondos administrados por la Afore, dentro de la misma Subcuenta de Vivienda. Una vez que el IMSS otorga la pensión, estos trabajadores podrán solicitar el retiro directamente con su administradora de fondos.

El Infonavit transfiere entonces el saldo al trabajador a través de la Afore , garantizando que los recursos se integren al monto total de la pensión. Con ello, se busca mayor transparencia y rapidez en el acceso a los ahorros acumulados durante toda la vida laboral.

