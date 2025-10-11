La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó la mañana de este sábado 11 de octubre que "Raymond", ahora como depresión tropical, impactará sobre Baja California Sur en las próximas horas.

"Raymond", apuntó el SMN, se debilitó a depresión tropical. Su circulación y bandas nubosas mantienen condiciones meteorológicas adversas en el noroeste de México. Se prevé su impacto en Baja California Sur en las próximas horas.

Actualmente, en su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 135 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el nor-noroeste (330°) a 20 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Este mismo sábado, la depresión tropical se localizaría a 60 km al sur de La Paz, Baja California Sur, muy cerca de tierra; alrededor de las 18:00 horas.

Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (sur), Sonora (centro y este) y Chihuahua (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Durango, Sinaloa y Nayarit. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas; reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se descontinúa la zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Los Barriles, hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Se prevé viento de 45 a 55 km/h con rachas de 65 a 75 km/h en costas de Baja California Sur (sur). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit. Y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit; y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California (occidente).

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

