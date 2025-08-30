Pensión del Bienestar: Cómo consultar el saldo de tu tarjeta sin salir de casa

Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores están programados para el mes de septiembre, por lo que es fundamental mantenerse al tanto del calendario de pagos y conocer cómo verificar el saldo de la tarjeta.

Este beneficio forma parte de los Programas del Bienestar promovidos por el Gobierno de México, bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y busca fortalecer la protección social de la población adulta mayor, asegurando una vejez digna y con bienestar.

Los depósitos se efectúan de manera bimestral directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, y para 2025 el monto asignado es de 6 mil 200 pesos.

¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta desde casa?

Si deseas revisar el saldo de tu tarjeta sin acudir personalmente a un cajero, puedes descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, desde donde no solo podrás consultar tu saldo, sino también realizar movimientos de manera rápida y segura.

Esta aplicación esté disponible para dispositivos con sistema operativo iOS y Android. Sigue estos pasos para consultar tu saldo dentro de la app:

Ve a tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del Banco del Bienestar.

Acepta los "Términos y condiciones".

Escribe tu número de celular.

Escribe los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero.

Genera una contraseña y confírmala.

Inicia sesión y ¡Listo! Consulta tu saldo y movimientos.

Para poder inscribirte al programa social debes esperar la publicación de la convocatoria, en donde se anuncia que el periodo para nuevos registros está abierto. El último periodo de registros se abrió el pasado 18 de agosto y finalizó este sábado 30 de agosto.

Además, para hacer el proceso de inscripción debes ser mexicano o mexicana por nacimiento y tener los 65 años cumplidos. Por otro lado, la documentación que debes entregar en los módulos de atención para realizar tu solicitud consiste en:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (credencial para votar INE o del INAPAM, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente,

Teléfono de contacto (celular o de casa)

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

YC