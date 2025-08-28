¿Quiénes pueden obtener una vivienda con Infonavit a través del programa Vivienda para el Bienestar?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la apertura del registro para acceder a una de las viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa del gobierno federal que busca ampliar el acceso a vivienda digna entre los sectores con menores ingresos.

En esta primera etapa, podrán participar trabajadores que perciban entre uno y dos salarios mínimos y que no cuenten con una vivienda propia. Las casas, de 60 metros cuadrados, cuentan con dos recámaras, sala-comedor, baño completo y área de servicios.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que las viviendas tendrán un precio por debajo del valor de mercado, y los derechohabientes seleccionados recibirán un crédito que cubrirá el costo total del inmueble.

Estas viviendas forman parte del plan nacional de vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca construir un millón y medio de casas durante el sexenio. Los desarrollos habitacionales estarán ubicados en entidades como Michoacán, Colima, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, y contarán con infraestructura cercana a escuelas, hospitales y centros comerciales, además de áreas verdes y espacios recreativos.

Requisitos y proceso de registro

Para participar en esta fase del programa, los interesados deben ingresar al portal oficial del Infonavit, acceder a la sección "Mi Perfil" y actualizar su correo electrónico y número telefónico. También pueden acudir directamente a las oficinas del Instituto para realizar este trámite.

Una vez actualizados los datos, el Infonavit notificará vía telefónica o por correo electrónico a las personas preseleccionadas para iniciar el proceso de otorgamiento del crédito.

Desde el 18 de agosto de 2025, entró en vigor el nuevo modelo T100, que reduce el puntaje requerido para solicitar un crédito hipotecario a 100 puntos, eliminando el umbral de mil 080 puntos que exigía el sistema anterior.

Este nuevo esquema busca facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para los trabajadores de ingresos bajos y medios, y acelerar la formación de un patrimonio propio.

