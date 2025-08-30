Llave MX: ¿Qué hacer si olvidaste tu contraseña?

El Gobierno de México presentó este año la plataforma Llave MX, una nueva herramienta digital de identidad nacional que permite el acceso a servicios públicos, trámites y programas sociales como la Beca Rita Cetina.

Esta alternativa plantea una mejora en la solicitud y seguimiento de gestiones públicas, ya que favorece y agiliza el proceso de interacción entre ciudadanos y autoridades.

Este septiembre, la Llave MX será requisito para registrarte en las becas de la Secretaría del Bienestar , por lo que es de vital importancia crear una cuenta para poder obtener los beneficios.

¿Cómo crear tu cuenta en Llave MX?

Ingresa a www.llave.gob.mx y da clic en Crear cuenta.

y da clic en Crear cuenta. Escribe tu CURP, marca la casilla No soy un robot y da clic en Continuar.

Si tu CURP es correcta, el sistema completará automáticamente tus datos personales.

Captura tu Código Postal, selecciona tu colonia y da clic en Siguiente.

Llena tus datos de contacto: teléfono celular y/o correo electrónico.

Crea tu contraseña, anótala y guárdala en un lugar seguro.

Estos datos serán necesarios al momento de registrarte en la beca, así que tenlos a la mano y recuérdalos siempre.

Si en tu caso ya tienes una cuenta de Llave MX pero olvidaste tu contraseña para entrar, no te preocupes. Aquí te contamos cómo puedes recuperarla.

¿Cómo restablecer tu contraseña en Llave MX?

Ingresa a https://llave.cdmx.gob.mx/ .

. Da clic en “No recuerdo mi contraseña”.

Ingresa el correo electrónico registrado en tu cuenta Llave CDMX y da clic en Aceptar.

Recibirás un correo con instrucciones para restablecer tu contraseña.

Abre el correo y da clic en el enlace proporcionado.

Verifica que el correo electrónico mostrado sea el asociado a tu cuenta.

Ingresa y confirma tu nueva contraseña (mínimo 8 caracteres).

Marca la casilla No soy un robot.

Da clic en Generar.

Ingresa con tu correo electrónico o teléfono celular y la nueva contraseña.

Si tienes más problemas con tu cuenta Llave MX, puedes comunicarte al 079, el Centro de Atención para el Bienestar (CABI) , disponible todo el año, las 24 horas del día.

