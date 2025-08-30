Llave MX: ¿Qué hacer si olvidaste tu contraseña?

El Gobierno de México presentó este año la plataforma Llave MX, una nueva herramienta digital de identidad nacional que permite el acceso a servicios públicos, trámites y programas sociales como la Beca Rita Cetina.Esta alternativa plantea una mejora en la solicitud y seguimiento de gestiones públicas, ya que favorece y agiliza el proceso de interacción entre ciudadanos y autoridades.Este septiembre, la Llave MX será requisito para registrarte en las becas de la Secretaría del Bienestar, por lo que es de vital importancia crear una cuenta para poder obtener los beneficios.Estos datos serán necesarios al momento de registrarte en la beca, así que tenlos a la mano y recuérdalos siempre.Si en tu caso ya tienes una cuenta de Llave MX pero olvidaste tu contraseña para entrar, no te preocupes. Aquí te contamos cómo puedes recuperarla.Si tienes más problemas con tu cuenta Llave MX, puedes comunicarte al 079, el Centro de Atención para el Bienestar (CABI), disponible todo el año, las 24 horas del día.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP