El cateo de una casa del municipio de Jiutepec arrojó el aseguramiento de un dron modificado para carga, presunto material explosivo, un cordón detonante, armas de fuego y municiones de diversos calibres de alto poder de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como una cartulina con un mensaje escrito de amenaza a un grupo delictivo con presencia en la zona.

La casa cateada y una camioneta estacionada en el lugar también quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al sitio acudió personal del Escuadrón Antibombas de la Vigésima Cuarta Zona Militar, para asegurar el material y evitar alguna situación de riesgo.

En el domicilio, aparentemente utilizado como casa de seguridad, también hallaron una bolsa de plástico con 31 cartuchos de diferentes calibres, una cartulina con un mensaje escrito de amenaza a un grupo delictivo, dos radios verdes de transmisión, seis gorras negras con la leyenda “Comando Tijera”, un DVR de videovigilancia, documentos oficiales, credenciales de INE, licencias y un pasaporte, así como una computadora portátil.

La Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Morelos afirmó que se tiene la presunción de la identificación de los habitantes del domicilio con orígenes en el Estado de Guerrero, y continúan con los actos de investigación ministeriales para obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

De acuerdo con la Mesa de Seguridad, integrada por la Secretaría de Seguridad, Sedena, Marina y Guardia Nacional la investigación inició por ataque armado a una casa de Cuernavaca desde un auto en marcha, el lunes pasado.

El ataque fue reportado al C5 y en seguimiento por cámaras de videovigilancia, se logró identificar a la camioneta GMC Terrain blanca.

