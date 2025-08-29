Pensión Bienestar: Estas son las personas que pueden sufrir el fin del beneficio en septiembre

La Pensión del Bienestar , un programa esencial en México destinado a brindar apoyo económico a adultos mayores y personas con discapacidad , sufrirá una modificación significativa en septiembre de 2025. A partir de esa fecha, aquellos beneficiarios que cumplan 30 años en estados donde la cobertura no es universal dejarán de recibir el beneficio.

Este cambio es parte de la estructura del programa, que actualmente está dirigido a personas con discapacidad permanente entre 0 y 29 años en entidades federativas donde la cobertura no ha alcanzado universalidad. En palabras sencillas, aquellos beneficiarios que lleguen a los 30 años de edad perderán la pensión al mes siguiente de su cumpleaños, siempre y cuando residan en un estado que aún no haya implementado la cobertura total.

La medida ha generado inquietud entre los beneficiarios, ya que muchas familias dependen de este ingreso mensual. Sin embargo, el gobierno federal ha señalado que no habrá alteraciones para los adultos mayores de 65 años ni para personas con discapacidad en los estados donde la pensión ya tiene cobertura universal. En cambio, el cambio afectará a quienes vivan en los estados donde la pensión aún se otorga solo a personas de 0 a 29 años.

Requisitos para acceder a la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser mayor de 0 y menor de 30 años en los estados donde la cobertura no es universal (o cualquier edad en los estados con cobertura total).

Presentar un certificado médico que valide la discapacidad permanente.

Tener acta de nacimiento y CURP.

Contar con una identificación oficial vigente.

Acreditar domicilio con un comprobante reciente (no mayor a seis meses).

En el caso de menores de edad, el trámite debe realizarlo un padre, madre o tutor. El monto otorgado corresponde a un pago bimestral, que se deposita en la Tarjeta del Bienestar, buscando disminuir las desigualdades y brindar apoyo a quienes enfrentan barreras para su integración social.

¿En qué Estados no afectará el cambio?

Ya hay entidades como Ciudad de México, Colima y Quintana Roo donde la pensión se aplica de forma universal a todas las personas con discapacidad, sin importar su edad. Por lo tanto, en estos Estados quienes cumplan 30 años no perderán el beneficio.

Por otro lado, en estados como Jalisco, Guanajuato y Nuevo León , donde aún no existe cobertura universal, el límite de edad sigue siendo un factor determinante. En estos lugares, las personas con discapacidad que lleguen a los 30 años verán un corte en su apoyo económico.

La Secretaría del Bienestar ha dejado claro que su objetivo es lograr la cobertura universal en todo el país, pero este proceso será gradual. Mientras tanto, las modificaciones se aplicarán según el Estado de residencia y la edad del beneficiario. Por ello, es crucial que las familias se mantengan informadas sobre el estado de la pensión y verifiquen con tiempo los posibles cambios que afecten su apoyo.