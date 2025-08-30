La tarjeta del Bienestar es el medio de pago empleado por el Gobierno de México para realizar los pagos correspondientes de los Programas del Bienestar, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de lograr un intercambio directo y sin intermediarios.

Con esta tarjeta, los derechohabientes y beneficiarios de los programas pueden pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y restaurantes. Además, pueden retirar el dinero de manera gradual, es decir, no es necesario retirar tu pago el mismo día del depósito.

¿Por qué los cajeros del Banco del Bienestar bloquean las tarjetas?

Si al intentar retirar efectivo o consultar el saldo con tu tarjeta en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, la pantalla muestra el mensaje "NIP bloqueado", no te alarmes, ya que solo se trata de un protocolo de seguridad.

Esta medida de protección se activa tras varios intentos fallidos de ingresar la clave y busca proteger la cuenta del titular ante posibles accesos no autorizados y/o robo de tarjeta.

Si el NIP de tu tarjeta se bloqueó luego de una actividad en el cajero automático, no te preocupes, sigue estos 3 sencillos pasos:

Mantén la calma y no utilices la tarjeta : no realices ningún movimiento u operación bancaria, ni siquiera consultar el saldo. Espera 48 horas : luego de ese tiempo el sistema restablecerá automáticamente tu tarjeta. Evita usar el NIP bloqueado : no utilices tu tarjeta con el NIP bloqueado para no generar un bloqueo permanente.

De esta forma, una vez pasadas las 48 horas, los usuarios pueden intentar usar su tarjeta nuevamente . Por otro lado, si recuerdan su NIP, también pueden cambiarlo directamente en los cajeros del Banco del Bienestar para mayor seguridad y control sobre su cuenta.

Si el bloqueo persiste o el titular olvidó la clave, la solución es acudir personalmente a ventanilla en cualquier sucursal del Banco Bienestar para solicitar la reposición del NIP . También se puede recurrir a la asistencia telefónica, comunicándose al 800 900 2000, donde recibirán orientación precisa sobre los pasos a seguir.

Además, para facilitar la atención, el banco ofrece un directorio en línea para localizar la sucursal más cercana. Es importante tratar el NIP como información confidencial y no compartirlo con terceras personas.

Así mismo, en caso de detectar cargos no reconocidos, se aconseja reportarlos de inmediato al banco. Si la aclaración no se resuelve, existe la opción de presentar una queja formal ante la institución correspondiente, garantizando la protección de los derechos financieros del usuario.

Con estas medidas, los clientes del Banco del Bienestar pueden recuperar el acceso a su dinero de manera segura, evitando complicaciones y asegurando que sus operaciones diarias continúen con normalidad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA