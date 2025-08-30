El próximo lunes es 1 de septiembre, el noveno mes del año que contiene el quinto depósito del año para los y las beneficiarias de las Pensiones del Bienestar del Gobierno federal. Estas son las posibles fechas.

Con el cierre del mes de agosto, miles de beneficiarios se preparan para recibir el próximo depósito correspondiente a la Pensión del Bienestar septiembre 2025, que incluye a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

El interés por conocer las fechas exactas de dispersión ha aumentado, ya que se trata del quinto depósito del año, a sólo un bimestre de concluir el ciclo de pagos 2025 .

De acuerdo con información reciente, el calendario oficial de pagos será dado a conocer durante los primeros días de septiembre por parte de la Secretaría del Bienestar , encabezada por Ariadna Montiel Reyes.

Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, se anticipa que las fechas de dispersión serán similares a las de bimestres anteriores , basándose en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. La distribución estimada es la siguiente:

Letra A: lunes 1 de septiembre Letra B: martes 2 de septiembre Letra C: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre Letras D, E, F: viernes 5 de septiembre Letra G: lunes 8 y martes 9 de septiembre Letras H, I, J, K: miércoles 10 de septiembre Letra L: jueves 11 de septiembre Letra M: viernes 12 y lunes 15 de septiembre Letras N, Ñ, O: martes 16 de septiembre Letras P, Q: miércoles 17 de septiembre Letra R: jueves 18 y viernes 19 de septiembre Letra S: lunes 22 de septiembre Letras T, U, V: martes 23 de septiembre Letras W, X, Y, Z: miércoles 24 de septiembre

Sin embargo, se recomienda a los beneficiarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y de la titular Ariadna Montiel Reyes .

El monto a recibir varía dependiendo del programa social al que se encuentre inscrito cada beneficiario.

Estos recursos están destinados a cubrir el bimestre septiembre-octubre. Los importes actualizados para 2025 son los siguientes:

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: $6,200 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos

Programa de Apoyo para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: entre $1,650 y $3,720 pesos

Programa Mujeres del Bienestar: $3,000 pesos bimestrales

Todos los pagos se realizarán mediante transferencia directa a la Tarjeta del Bienestar , por lo que se recomienda revisar saldos y mantener la tarjeta en un lugar seguro. En caso de no recibir el depósito en la fecha estimada, se sugiere acudir al módulo correspondiente para recibir asistencia.

