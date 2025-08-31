En reunión plenaria con los diputados federales de Morena, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Poder Ejecutivo, adelantó que en el Paquete Económico 2026 que el Ejecutivo enviará el próximo 8 de septiembre, contendrá modificaciones en los impuestos a las empresas refresqueras, por lo que anticipa que habrá presiones para no aceptarlas.

“En el Paquete Económico, seguramente, van a tener mucho cabildeo, porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, comentó a los legisladores de la mayoría.

La modificación se presentará luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciará, el pasado 27 de agosto, una campaña nacional para desincentivar el consumo de refrescos, debido a que “el azúcar en exceso representa un alto riesgo para la salud, y está asociado a la diabetes y a la hipertensión”.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal también les dijo a los diputados de Morena que la reforma a la Ley Aduanera que enviará Sheinbaum, causará molestia a muchos.

“Viene una reforma muy importante a la Ley Aduanera, ahí véanla con mucho cuidado, analícenla, es una reforma de gran calado, va a causar mucho escozor en algunos, pero nos parece que es el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, y además que no haya corrupción, entonces, ahí está una reforma importante. Seguramente van a tener aquí a las asociaciones de agentes aduanales y esto, los lobbies, los cabildeos”, advirtió.

Piden legisladores ser tomados en cuenta

Durante la reunión plenaria de los diputados de Morena, en San Lázaro, varios legisladores le reclamaron a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, que el trabajo del Legislativo en el periodo anterior se haya centrado sólo en las iniciativas del Ejecutivo, dejando de lado sus propuestas de reforma, que fueron parte de sus promesas de campaña.

En reunión privada, le dijeron que no tienen cómo justificar su trabajo legislativo en sus Distritos, por lo que propusieron pactar con los otros grupos parlamentarios para tener otro día adicional de sesión y discutir sus iniciativas.

Incluso señalaron que trabajarán sus proyectos de reforma a diversas leyes, aún bajo el riesgo de que no se apruebe en esta Legislatura.

Austeridad “no es un eslogan”, advierte Rosa Icela a morenistas

Durante el inicio de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, llamó a los legisladores de la mayoría a apegarse a la austeridad, impulsada por el partido en el gobierno.

Dicha convocatoria la realizó la funcionaria federal en el marco del escándalo por la casa de Gerardo Fernández Noroña, valuada en 12 millones de pesos; las vacaciones en Tokio del secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y las vacaciones de varios legisladores en países europeos.

“La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento, de nuestro gobierno, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y los lujos del pasado. Desde el poder Ejecutivo y Legislativo sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento”, pidió.

La titular de Segob también llamó a los diputados de Morena a aprobar la reforma electoral que propondrá el próximo año el Ejecutivo, y “vencer” nuevamente a la oposición.

