Este lunes 18 de agosto, en el marco de la celebración de la reunión del Gabinete de Seguridad Federal en esta ciudad, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, suscribirá con el gobernador Rubén Rocha Moya un convenio para reclutar, formar y capacitar en seis meses a 150 nuevos policías estatales, con el fin de fortalecer a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Con la plataforma militar se emitirá la convocatoria respectiva para que los jóvenes que deseen formar parte de las fuerzas de la Policía Estatal Preventiva se inscriban. Una vez que sean seleccionados y cumplan con los requisitos, entrarán en un curso de formación policial y capacitación.

El pasado fin de semana, Rocha Moya adelantó que sería el lunes 18 de agosto cuando volvería a sesionar en Culiacán el Gabinete de Seguridad Pública Federal, en donde se abordarían temas como el reforzamiento de la Policía Estatal Preventiva, a la que se dota de nuevas patrullas, entre ellas seis blindadas.

Dio a conocer que, en el tema del fortalecimiento de la Policía Estatal Preventiva, el gobierno federal determinó entregarle a esta corporación 100 patrullas equipadas; las primeras 20 ya se encuentran en la entidad.

Sobre las seis unidades blindadas que han sido entregadas, será a través de la Secretaría de la Defensa Nacional como se lance la convocatoria para seleccionar a 61 cadetes, quienes recibirán capacitación y adiestramiento durante seis meses para operar estas unidades y brindarles el mantenimiento necesario.

Rocha Moya indicó que, adicional a este grupo especializado que se va a formar, serán reclutados por el Ejército 150 aspirantes a convertirse en policías estatales, quienes recibirán un curso de capacitación y adiestramiento policiaco.

Te puede interesar: Advierten que alerta de terrorismo de EU desincentivará turismo en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS