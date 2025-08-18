Sheinbaum atenderá estos temas en reunión con Monreal y Adán Augusto

Este lunes, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá esta tarde con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal, por la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López, en el Senado. La Mandataria aseguró que solo tratarán temas legislativos .

Ante el conflicto creciente entre los representantes en las Cámaras, el pasado miércoles 6 de agosto desde Palacio Nacional, Sheinbaum pidió a los integrantes de Morena cerrar filas y evitar una división interna y descartó que se le apueste a la ruptura desde los mismos morenistas.

" Hay que cuidarnos, hay que procurarnos, que ninguno de estos temas vaya a generar una ruptura interna, no creo que nadie al interior del movimiento esté apostando ", sostuvo la Mandataria.

Esta mañana, la Presidenta señaló que informará a los líderes legislativos cuáles son las iniciativas que su gobierno busca que sean aprobadas en este periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre.

" [...] Recuerden que hay pendientes de reforma al Poder Judicial, está la Ley de Aduanas y está todo el Paquete Económico: la ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, todo lo que tiene que ver con el Paquete Económico ", aclaró la Mandataria.

" Que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones ", dijo.

"¿Y solamente temas legislativos van a atender?", se le cuestionó a la Presidenta, a lo que ella simple ay llanamente respondió: " Sí, solo temas legislativos ".

Con información de SUN.

