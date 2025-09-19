Pensión Bienestar 2025: ¿Quiénes cobran los viernes y cuántos quedan en septiembre?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2025 avanza según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Además de lunes, martes, miércoles y jueves, los viernes también son días clave para el depósito de los apoyos de los distintos programas sociales que otorga la Secretaría de Bienestar.

Estos recursos corresponden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras, que se entregan de manera bimestral.

Quiénes cobran los viernes de septiembre el dinero de la Pensión Bienestar

Viernes 5 de septiembre: Apellidos con letras D, E, F

Viernes 12 de septiembre: Apellidos con letra M

Viernes 19 de septiembre: Apellidos con letra R

El último viernes de pago de este mes, 19 de septiembre, corresponde a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra R. Desde esta fecha, los recursos estarán disponibles en las tarjetas del Banco del Bienestar; sin embargo, los depósitos para este grupo continuarán de manera escalonada hasta el próximo lunes 22 de septiembre.

El último día de pago de este periodo se dará el jueves 25 de septiembre, aunque después de esa fecha todos los pensionados podrán cobrar su dinero si no lo han hecho entonces.

Con el pago de hoy, se completan los viernes del calendario de septiembre, por lo que ya no habrá más depósitos en este día de la semana hasta el siguiente bimestre, el cual se espera que sea durante noviembre, contemplando diciembre de 2025 y último del año.

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar, completo, quedó de la siguiente manera:

A – Lunes 1

B – Martes 2

C – Miércoles 3 y Jueves 4

D, E, F – Viernes 5

G – Lunes 8 y Martes 9

H, I, J, K – Miércoles 10

L – Jueves 11

M – Viernes 12 y Lunes 15

N, Ñ, O – Miércoles 17

P, Q – Jueves 18

R – Viernes 19 y Lunes 22

S – Martes 23

T, U, V – Miércoles 24

W, X, Y, Z – Jueves 25

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en septiembre de 2025?

Cabe recordar que, desde enero de 2025, los programas registraron un aumento en sus montos bimestrales y el actual corresponde al periodo septiembre-octubre: la Pensión Mujeres Bienestar otorga este año 3 mil pesos cada dos meses; la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza los 6 mil 200 pesos bimestrales; y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 200 pesos bimestrales. Estos apoyos buscan mejorar la calidad de vida de millones de familias en todo el país.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF