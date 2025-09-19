Compartamos Banco reconoce la labor de los emprendedores de la región Occidente

Con el objetivo de reconocer a los clientes más destacados, Compartamos Banco realizó el encuentro de Comités en Guadalajara.

Durante este evento, se reconocieron a líderes y emprendedores que han consolidado sus negocios con el apoyo financiero de la institución.

Iván Rodríguez Jáuregui, Subgerente de la Oficina de Guadalajara, explicó que este encuentro de comités se realiza cada año.

“Es un regalo para nuestros clientes más distinguidos de los grupos. Se les organiza este evento para agradecerles toda la labor que realizan en campo con sus grupos y clientes. Es un reconocimiento al esfuerzo que hacen, y vienen a distraerse un poco y salir de la rutina”, explicó.

La mayoría de los asistentes forman parte de grupos que, en promedio, llevan más de 10 años colaborando con el banco y han demostrado compromiso y constancia en la gestión de los comités.

Remigio Uribe Lizaola, gerente de oficina Oblatos Norte, explicó que, mediante este tipo de encuentros, se busca conectar con los clientes.

“Que ellos se conecten consigo mismos, con su familia y con su grupo y comités”, agregó.

Durante el evento, se destacó que estos clientes no solo han aprovechado los créditos grupales, producto insignia de la institución, sino que también han incorporado otros servicios financieros, como seguros de vida, salud y protección familiar, además de productos que fortalecen su crecimiento, como cuentas de ahorro.

De acuerdo con la institución financiera, estas herramientas les han permitido fortalecer sus negocios y avanzar en sus metas personales y familiares en comunidades de diversas regiones del estado.

Los tipos de crédito

Compartamos Banco opera dos tipos de créditos: por un lado, el crédito individual, dirigido a pequeños y medianos empresarios. El monto de financiamiento va de los 7 mil pesos a los 500 mil pesos.

Este tipo de crédito está dirigido a personas de entre 21 y 79 años, tiene una tasa fija durante el plazo del crédito, un plazo de hasta 48 meses y frecuencia de pago mensual.

El crédito grupal está conformado por un grupo de cinco o más personas. El monto del financiamiento va de 7 mil pesos hasta 95 mil pesos. Adicionalmente, cada uno de los miembros puede optar por un crédito directo.

Actualmente, Compartamos Banco cuenta con más de 400 oficinas a nivel nacional y 18 mil colaboradores. En la región Occidente, tiene seis oficinas, ubicadas en Guadalajara, Tlaquepaque, Ocotlán, Zamora, Oblatos y Tlajomulco.

Compartamos Banco se ha propuesto alcanzar los 3.5 millones de clientes activos a nivel nacional para finales de 2025.

Destacan clientes de Compartamos Banco la importancia de los créditos

Los clientes de Compartamos Banco que asistieron al encuentro de líderes en Guadalajara compartieron su experiencia con esta institución financiera.

Entre las asistentes se encontraba Lourdes Pérez Alvarado, cliente de Compartamos desde hace muchos años. Inicialmente solicitó un crédito grupal y, con el paso del tiempo, también ha solicitado créditos individuales.

“Los primeros créditos que pedí los usamos para un negocio. La verdad, sí me ayudó muchísimo, porque me permitió crecer, además de que teníamos unas tasas competitivas”, comentó.

Marisol Karina Trigo Solorio es ama de casa y ha sido cliente de Banco Compartamos durante 15 años, con créditos colectivos e individuales.

“El primer crédito que obtuve fue grupal, fue una buena experiencia. Me ha tocado mucha gente cumplidora y así nos va mejor a todos”, dijo la entrevistada, residente de la colonia Jardines de la Cruz en Guadalajara.

Ramona Tovar Estrella, proveniente de la colonia Tesistán, ha trabajado con la institución financiera durante más de 10 años.

“Mi experiencia es que son muy buenos créditos, tienen tasas de interés muy accesibles, mejores que los bancos”, explicó Ramona.

En entrevista, compartió que su experiencia con el banco comenzó por una necesidad económica, pero terminó convirtiéndose en un camino de crecimiento personal y profesional.

El primer crédito de Ramona fue por mil pesos para comprar una olla y poder vender elotes cocidos.

Las entrevistadas destacaron que, gracias al acceso al financiamiento popular, han podido crecer económicamente, ya que la banca tradicional tiene muy pocas opciones para este sector de la población.

Los encuentros de Comités en Guadalajara forman parte de las acciones con las que Compartamos Banco busca fortalecer la relación con sus clientes, promover la cultura del ahorro y reconocer el impacto positivo de los líderes comunitarios en su entorno.