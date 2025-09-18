SAT: ¿Cómo emitir facturas desde el celular?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece la app Factura SAT Móvil, una aplicación gratuita diseñada para simplificar la emisión de facturas electrónicas desde dispositivos móviles, dirigida tanto a personas físicas como morales.

Con esta herramienta digital, el SAT busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, permitiendo a los contribuyentes generar, consultar, enviar y administrar facturas electrónicas en cualquier momento del año, sin necesidad de acudir a una oficina o utilizar una computadora.

Disponible para Android y iOS, la app permite:

Emitir facturas de forma inmediata con el uso del Certificado de Sello Digital (CSD).

Acceder a facturas emitidas y recibidas desde el celular.

Compartir comprobantes vía correo electrónico, WhatsApp, Messenger o Bluetooth.

Generar códigos QR con los datos fiscales del contribuyente para agilizar futuras facturaciones.

Recibir notificaciones en tiempo real cuando se emite una factura hacia el usuario.

Una de las funciones destacadas es la posibilidad de emitir facturas de ingreso con complemento Carta Porte, requisito indispensable para el transporte legal de mercancías dentro del país. Este complemento garantiza la trazabilidad de productos en operaciones logísticas y comerciales, y ahora puede gestionarse fácilmente desde un smartphone.

Además, la aplicación integra una sección para consultar y descargar acuses de declaración y la Opinión de Cumplimiento, documentos clave para trámites con proveedores, instituciones financieras y autoridades gubernamentales.

Para utilizar Factura SAT Móvil, es necesario:

Tener un dispositivo móvil con conexión a Internet.

Contar con la contraseña del SAT y un CSD vigente.

Descargar o actualizar la app desde App Store (iOS) o Google Play (Android)

Con esta app, el SAT continúa impulsando la transformación digital de la administración tributaria, reduciendo trámites presenciales y facilitando el cumplimiento fiscal en todo momento y lugar.

