Pensión IMSS: ESTAS personas NO recibirán aguinaldo este año

Cada año, el pago del aguinaldo representa un alivio en las finanzas personales para millones de personas trabajadoras y jubilados. Sin embargo, no todas los que son pensionados por el IMSS recibirán este beneficio en 2025, y aquí te explicamos quiénes quedan fuera.

La página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social explica que de acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1973, las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo ese régimen sí tienen derecho a recibir aguinaldo, el cual equivale a una mensualidad de la pensión, sin contar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Este pago se realiza durante el mes de noviembre.

No obstante, quienes están pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997 y que es el actual, NO recibirán aguinaldo, ya que dicho beneficio no está contemplado en su esquema de pensión. Este grupo queda excluido del depósito adicional que muchos otros pensionados sí verán reflejado de cara al cierre de 2025.

¿Qué es el aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) indica que el aguinaldo surgió como una gratificación voluntaria que los patrones daban durante las fiestas decembrinas, pero que desde 1970 es un derecho laboral obligatorio establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT); este indica que todas las personas trabajadoras subordinadas deben recibir al menos 15 días de salario como aguinaldo, antes del 20 de diciembre.

Este derecho aplica para trabajadoras y trabajadores según el apartado A del artículo 123 constitucional, sin importar si son de base, de confianza, eventuales, sindicalizados o contratados por obra. Incluso quienes terminan su relación laboral antes de esa fecha tienen derecho a recibir el aguinaldo proporcional.

