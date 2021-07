El extitular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dependencia responsable de todas las áreas de seguridad del Gobierno federal durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, negó haber tenido conocimiento de la adquisición del programa "Pegasus" para la intervención de llamadas telefónicas.

En entrevista, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República rechaza que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) realizara labores de espionaje político, pues sólo intervenía conversaciones telefónicas con orden judicial.

"No tengo ningún conocimiento de haber adquirido este sistema, en el CISEN tenían otro sistema en el que se trabajaba. Tuve varias reuniones allá pero que se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, sólo así. Los sistemas que se han ocupado cuando yo estuve en el Secretaría fueron en ese sentido y no tuve ningún conocimiento de compra de algún otro diferente o de la compra de este sistema al que hace referencia", aseguró.

Osorio Chong señaló que no acepta que se acuse al CISEN de realizar espionaje a políticos y sus familias o colaboradores, periodistas o activistas.

"No reconozco ningún sistema de espionaje. Nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la intervención de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo y lo hacia el CISEN o lo hacían las áreas correspondientes. (…) No hay lugar al comentario de espionaje, de mi parte no tengo conocimiento al respecto de nada", insistió.

El extitular de la Segob indicó que ya ha presentado declaración, incluso por escrito, sobre este asunto, por lo que estará pendiente si vuelve a ser requerido. Dijo además que la prensa tiene derecho a cuestionar.

"Tienen derecho a hacer todo tipo de preguntas, absolutamente todo tipo de preguntas, lo que tengo que decirles es que lo que he dado lo he dado incluso por escrito y ya esperaremos todas las investigaciones que vayan a hacer al respecto como lo han venido ya requiriendo las autoridades".

Sobre el paradero del exdirector del CISEN, Eugenio Imaz, el senador Osorio negó tener información. "Estoy metido en mi responsabilidad no estoy dándole seguimiento a ninguno de mis excolaboradores", manifestó.

JM