Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad (SSPC), afirmó que "no fue un asalto, fue un homicidio directo", en el caso del asesinato del estilista Miguel de la Mora , en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Destacó que habrá resultados pronto, pues señaló que es una investigación que tiene líneas muy sólidas.

En conferencia de prensa matutina de este martes, el secretario señaló que autoridades federales colaboran con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad capitalina.

"Es una investigación que tiene líneas muy sólidas la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hemos estado en comunicación con la fiscal Bertha y también con el jefe de la policía, con Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y va a ver resultados pronto", aseguró Harfuch.

"¿Y sobre que Polanco es de las zonas más seguras de la Ciudad?", se le insistió.

"Lo que pasa es que esto no fue un asalto, fue un homicidio directo, fue una ejecución. Estaban esperándolo, lo estaban vigilando y realizando una ejecución ahí. En Miguel Hidalgo han tenido también un descenso en incidencia delictiva", dijo.

MV