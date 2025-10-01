Un ambiente de tensión se vivió este lunes en la Secundaria Técnica Industrial 148, ubicada en el fraccionamiento GeoVillas del Puerto, al sur poniente de la ciudad de Veracruz, luego de que se difundieran amenazas emitidas por un estudiante contra sus propios compañeros.

El mensaje, compartido en un grupo de mensajería días antes, advertía que el lunes “pasaría algo malo” y que el joven “iría contra todos”, sugiriendo que planeaba realizar un ataque armado dentro del plantel. La situación generó temor entre las familias, quienes decidieron no enviar a clases a muchos de los alumnos.

La reacción de los padres

Ante la alerta, madres y padres se manifestaron a las afueras de la escuela exigiendo medidas de seguridad inmediatas, entre ellas la revisión de mochilas para prevenir cualquier riesgo.

“Nosotros como padres sí nos preocupamos porque en otros lugares y en otras escuelas ya ha habido este tipo de casos, de niños que hacen ciertas cosas malas en la escuela y termina muriendo mucha gente”, expresó uno de los tutores durante la protesta.

Algunos denunciaron además que la directora del plantel habría intentado minimizar lo ocurrido, pidiendo que las capturas de pantalla de las amenazas fueran eliminadas para evitar que el hecho trascendiera.

Autoridades intervienen

La movilización de los padres llevó a que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz acudiera a la institución. Los elementos se entrevistaron con la directiva de la secundaria y tomaron conocimiento de la denuncia presentada por los tutores.

Aunque no se reportaron incidentes dentro de la escuela durante la jornada, la incertidumbre persiste entre la comunidad educativa, que ahora exige protocolos más estrictos para garantizar la seguridad del alumnado.

