Cofepris pide revisar condones adquiridos con este número de lote por ser falsificados

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una advertencia a nivel nacional por la detección de condones apócrifos en el mercado, ya que estos productos representan un peligro para la salud al no cumplir con los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el lote apócrifo corresponde a una falsificación del condón SICO Invisible de látex, presentado en cajas con nueve piezas. El número de lote señalado es el 100623558, el cual no fue distribuido legalmente en México y aparece con una fecha de caducidad reportada para septiembre de 2026. La distribuidora confirmó que dicho lote no pertenece a su red oficial, lo que derivó en la emisión de la alerta.

Cómo reconocer un producto falso

Para los consumidores, la Cofepris recomienda revisar cuidadosamente el empaque y la información del producto antes de adquirirlo. Entre las principales señales de falsificación están:

Revisar que no existan errores ortográficos o defectos de impresión en el envase.

Verificar que el lote no corresponda al 100623558, sin importar la caducidad que muestre.

sin importar la caducidad que muestre. Comprobar que el establecimiento tenga aviso de funcionamiento y licencia sanitaria expedidos por la autoridad.

Confirmar que el empaque incluya registro sanitario, lote y fecha de vencimiento visibles y auténticos.

visibles y auténticos. Sospechar de empaques alterados o en mal estado, ya que un distribuidor legal debe garantizar la procedencia correcta de los artículos.

Riesgos de usar condones falsos

La Cofepris advirtió que utilizar preservativos falsificados puede traer consecuencias graves. La falta de control en su fabricación incrementa las probabilidades de que se rompan, se deslicen o presenten fugas, reduciendo drásticamente la protección.

Esto expone a los usuarios tanto a infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), como a embarazos no deseados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también han señalado que la única forma de asegurar la protección es con el uso correcto de preservativos legítimos.

La importancia de mantenerse informado

La dependencia subrayó que la mejor defensa contra los riesgos de la piratería es la información. Por ello, recomienda a la población inspeccionar los empaques, verificar registros y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades sanitarias.

“Un producto pirata anula la seguridad que ofrece un condón que aprueba los requisitos de calidad para usarse”, enfatizó la Cofepris en su comunicado.

