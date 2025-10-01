Miércoles, 01 de Octubre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: Esta es la información que te llegará por mensaje SMS

A partir del próximo 7 de octubre, comenzará la entrega de las tarjetas para las beneficiaras de la Pensión Mujeres Bienestar

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres para recibir la tarjeta? ESPECIAL / CANVA

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 7 de octubre al 7 de noviembre, iniciará la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a las mexicanas de 60 a 64 años que se registraron a la pensión en el pasado mes de agosto.

“Ajustamos la fecha, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre entregaremos casi 2 millones de tarjetas, que son las mujeres que se registraron a esta pensión, en el mes de agosto. Vamos a publicar esta semana en la página de la Secretaría de Bienestar el buscador con CURP para que sepan día, hora y lugar; pero también les vamos a mandar un mensaje SMS al celular que nos dejaron como medio de comunicación para decirles el día de su cita”, agregó.

Información por SMS

En el mensaje de texto que recibirán las beneficiarias, vendrá la fecha, hora y lugar asignado para recoger la tarjeta del banco del Bienestar.

ESPECIAL

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres para recibir la tarjeta?

Para recoger la tarjeta es indispensable presentar:

• Acta de nacimiento.
• CURP actualizada.
• Identificación oficial vigente.
• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.
• Dos fotografías tamaño infantil.

