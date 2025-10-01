Beca Benito Juárez: Estos son los pasos para registrarte en octubre 2025

Este miércoles 1 de octubre arrancó el periodo de registro a la Beca Benito Juárez para los alumnos de preparatoria. Este programa del Gobierno Federal promete a los beneficiarios un pago de mil 900 pesos cada dos meses.

Los pagos de la beca se otorgan durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual, con un máximo de 40 meses de apoyo, siempre que el alumno o alumna esté inscrito.

Hace poco más de una semana la página de Programas para el Bienestar compartió todos los detalles para inscribirse al programa de la beca Benito Juárez. La convocatoria está destinada a alumnos de bachillerato inscritos en escuelas públicas.

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez?

Para realizar la solicitud primero debes de cumplir con dos puntos: estar inscrito en alguna escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller, y no recibir ninguna otra beca federal con el mismo fin.

Si cumples con ambas características, podrás realizar el trámite para aplicar a la beca, siguiendo estos pasos:

Crear tu cuenta en llave.gob.mx Ingresar a becabenitojuarez.gob.mx Capturar tu CURP y datos de contacto Ingresar la Clave de Centro de Trabajo de tu Escuela Verificar y confirmar tu registro.

Es importante saber que el registro es completamente gratuito, sin intermediarios y debe realizarlo cada estudiante sin importar si es mayor o menor de edad.

