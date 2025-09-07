LFT: ¿Qué puedo hacer si no se respeta el pago por trabajar en día feriado?

En septiembre se despiertan dudas entre la población sobre los días de descanso y puentes laborales.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cuáles son los días obligatorios en los que los trabajadores no deben prestar servicios y, en caso de laborar, tienen derecho a recibir una remuneración adicional, conocida como "pago triple".

Estos días festivos son independientes de las vacaciones anuales que corresponden a los trabajadores según su antigüedad, por lo que no pueden descontarse de ese periodo. En México, enero, febrero, marzo, mayo, septiembre, noviembre y diciembre cuentan con días de descanso oficiales, pero la realidad de cada mes puede variar según las fechas y eventos programados.

¿Qué es un día de descanso obligatorio?

Un día de descanso obligatorio es aquel en que los trabajadores no están obligados a laborar. Si se les requiere trabajar, reciben su salario normal más un pago doble adicional, sumando lo que se conoce como pago triple, esto de acuerdo con la LFT.

Según la LFT, existen nueve días obligatorios:

Año Nuevo – 1 de enero

Aniversario de la Constitución – 5 de febrero (se traslada al primer lunes de febrero)

Natalicio de Benito Juárez – 21 de marzo (se traslada al tercer lunes de marzo)

Día del Trabajo – 1 de mayo

Independencia de México – 16 de septiembre

Transmisión del Poder Ejecutivo – 1 de octubre

Aniversario de la Revolución – 20 de noviembre (se traslada al tercer lunes de noviembre)

Navidad – 25 de diciembre

Fechas determinadas por las autoridades electorales – Días establecidos para elecciones ordinarias

¿Qué días se pagan triple en septiembre?

Solo el 16 de septiembre garantiza pago triple si se trabaja. El 15 de septiembre no es obligatorio; el pago depende de la política de cada empresa.

¿Qué hacer si no se respeta el pago en un feriado?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) brinda asesoría gratuita por teléfono o correo electrónico, y la LFT establece multas de hasta 565 mil 700 pesos por incumplimiento, aplicables por cada trabajador afectado.

Los días de descanso y puentes son esenciales para garantizar derechos laborales, descanso efectivo y la correcta remuneración de quienes laboran durante fechas oficiales. Conocerlos permite planificar tanto la vida personal como laboral, evitando confusiones sobre pagos y obligaciones legales.

